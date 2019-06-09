【逃犯條例‧懶人包】最新修訂內容、特首申請移交程序一文睇晒

民陣今日（6月9日）發起遊行，反對政府修訂《逃犯條例》。是次修例由政府於2月提出以來，經過多重爭論，政府兩度調整內容，但爭議仍然相當大。 有人擔心修例會破壞一國兩制及香港法治，政府則堅稱修例是為了堵塞漏洞，又批評反對者不理解修例內容。到底政府的最新版本、特首和法庭處理移交的程序是如何？本文會作簡單整合，協助大家一文看清箇中細節。

保安局局長李家超。（資料圖片）

具體移交程序

按照現時政府修訂的建議版本，如果該國家或地區和香港沒有長期引渡協議，可由中央政府對香港提出要求，啟動「特別移交安排」。以中國內地為例，特區政府只會處理由最高人民檢察院提出的移交要求。建議涉及的罪行目前有37項，必須可判處最高刑期七年或以上。

當特區政府收到移交要求後，行政長官會審視個案，如認為符合《逃犯條例》，就會發出授權進行書。執法人員隨後可向裁判官申請，對涉案人士發出拘捕令。此時裁判法院會審理案件，如法官認為表面證據足夠及沒有政治因素，就會發出拘押令。

此時疑犯可以提出人身保護令，要求法庭重新審視個案表證是否足夠及有沒有政治因素。如果法庭維持原判，特首在考慮疑犯人權（例如是否可能接受死刑、公平審訊等）後，可決定是否發出最後的移交命令。疑犯有權就該移交命令，提出司法覆核。

立法會早前成立法案委員會期間，爆發嚴重混亂。（資料圖片）

本周直上大會審議

政府近月在解說條例期間，承諾加入若干保障人權的內容，例如不能以移交罪行以外的罪名懲處疑犯；疑犯被移交後，也不能再被移交至其他國家。

至於被移交的香港人，日後在定罪後可否申請回港服刑，港府會與內地再跟進。政府則會以個案方式，商討移交後的探望問題，通過合適的方法，包括領事（如移交給外國）、官員探望或其他特別合作安排作處理。

不過一旦移交地的政府沒有遵從這些協定，侵害疑犯人權，特區政府有何跟進方法，目前政府暫時交不出答案，保安局局長李家超只表示會進行「交涉」。

較早前立法會成立《逃犯條例》法案委員會期間，非建制派強烈抗議，與建制派角力，一度發生混亂，未能選出主席。最終政府在上月決定繞過法案委員會，將草案直接交上大會，立法會將於6月12日就修例恢復二讀辯論，盛傳會在6月27日表決。