【逃犯條例】警方中午金鐘天橋佈防　灣仔修頓警力明顯增加

立法會本周三（12日）恢復二讀辯論《逃犯條例》修訂，民陣今曰(9日)發起的第三次反對修例遊行，下午3時由維園起步，不少市民已陸續前往維園。中午時《香港01》記者曾到金鐘一帶觀察，已見軍裝警察在場巡視及檢查設置情況，而灣仔修頓遊樂場一帶的警力亦已明顯增加。

據現場所見，軍裝警員都是以3至4人為一組巡邏。(鄭秋玲攝)

添美道西及立法會天橋已見警員佈防

中午12時許，遊行終點、添美道西及立法會一帶的天橋上，如常聚集了一群外籍傭工擺地攤，不過天橋圍欄兩側加設了鐵欄及有「警察」標誌的「雪糕筒」，不時有軍裝警察檢查設置有無放好。下午預留作遊行路線才封閉的金鐘道西行車道仍有車輛駛過，不過已直排放置大量「雪糕筒」。

在灣仔街道上不見往日的周末人潮。修頓遊樂場外明顯增加警力，有白衫軍裝警督導，另有三部機動部隊（PTU)停泊在場外，有多名身穿反光衣的軍裝警。

警方今日將派出1,800名警員維持秩序，近日在遊行終點政府總部一帶，早已見警方部署佈防。立法會、政府總部、特首辦及龍和道一帶，昨日所見亦已有逾千個鐵馬擺放。

警員已在金鐘天橋上佈防。（鄭秋玲攝）

至下午約1時半，原停泊在修頓遊樂場對出的6輛警車，大批軍裝警陸續出動，有部分腰間帶有橙色封條卷，往盧押道得方向分頭執勤。