【逃犯條例】湯家驊：留守立法會違法與否　視乎涉時、有否暴力

民陣今日(9日)發起反逃犯條例修訂遊行，隊頭到達遊行終點金鐘立法會示威區後，大會主持表示，請到達終點的市民留步，稍後預演包圍立法會，強調預演只是一個姿態，是和平、合法和非暴力。 行政會議成員、資深大律師湯家驊承認，遊行對政府有一定壓力，但未有回應政府應否再次讓步。他又認為，民陣留守的話，希望不涉及暴力及包圍太久，若只是表達訴求，其後和平散去，相信不會有太大問題。

吳秋北（中）表示，立法會乃議政地方，不應受到滋擾，預演及正式包圍立法會均是很惡劣的做法（資料圖片）

黃英豪：不應違法、不應非法集會

湯家驊表示，政府一定尊重表達自由，今次遊行亦顯示香港能夠發表意見。對於民陣預演留守立法會，他指若以和平、理性行動表達意見，不會犯法，隨非涉及暴力、或包圍一段長時間，否則不會有太大問題。

「萬人同聲撐修例公義組」召集人、全國政協委員黃英豪表示，不論遊行人數多少，政府應聆聽各方意見，但現時法案即將恢復二讀，他認為應回歸議會，政府與立法會議員討論，又對原本應在議會解決的事，變成街頭政治角力感到可惜。對於民陣預演留守立法會，他呼籲不應違法，依從不反對通知書，不應進行非法集會等。

吳秋北：不同意以包圍作為脅迫手段

工聯會會長、港區全國人大代表吳秋北表示，立法會乃議政地方，不應受到滋擾，預演及正式包圍立法會均是很惡劣的做法，不同意遊行人士以包圍作為脅迫手段，立法會議員均會以法理及理性思考，不會輕易受壓而屈服。

他認為，包圍立法會對社會穩定性並無好處，亦非民主表達訴求的程序，他強調市民有表達自由的權利，但需要顧及人身安全及其他人的安全。

民建聯立法會議員柯創盛表示，香港是一個重法治、守規則的地方，尊重市民奉公守法、表達意見自由的權利，但希望不要把自由變成打著「違法達義」口號，作出違法的行為。