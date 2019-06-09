【反逃犯條例】支持遊行？　黃翠如穿白衣出Po：星期天，街去

政府修訂《逃犯條例》惹爭議，民陣今（9日）發起遊行反對修例，不少藝人如何韻詩、黃耀明、黃宗堯等都有現身遊行。即使無法身體力行走出來，亦有藝人疑暗地支持遊行，藝人黃翠如今在社交平台發貼文，相中的她穿白色上衣，正與民陣的呼應不謀而合，其內文更稱「星期天、街去」，令網民不禁與遊行一事連起來。 導演王家衛亦在facebook暗中表態，他今（9日）在facebook發帖文表示，「自從金雀餐廳停業後，很難找到一處地方歇息。百無聊賴，走呀走呀，便來到維園了」。 勞工及福利局前局長蕭偉強今日（9日）在facebook發帖文指，「大部分民眾對國內司法制度的顧慮是真實的」，認為修例「諮詢不足，立法倉卒」。他又表示，「一些較理性温和的群體（這佔民眾大多數）都有疑慮時，就應停一停，想一想，創造空間讓大家多些交流和理性討論才立法才較穩妥」。

藝人黃翠如今在社交平台發貼文，相中的她穿白色上衣，正與民陣的呼應不謀而合，其內文更稱「星期天、街去」，令網民不禁與遊行一事連起來。（黃翠如IG）

+ 4 + 3 + 2

黃翠如在Instagram發文稱，「很炎熱，但很美的太陽。星期天、街去」，隨即有網民留言指她「白衫上街」、「希望有天你可以自由地說你想說地」、「明白既！多謝你」等，暗示了解她疑似想表達的意思。

黃翠如多年前曾被網民翻出17歲時接受港台節目《鏗鏘集》訪問，談及對六四事件的感受，當時她稱「五四運動，六四運動，很無奈，真是很無奈。這種感覺．．．我們很傷心。你見到不斷的有人死，死傷的人無數。自己的軍隊，將自己國家未來的棟樑一個一個的殺死，他們應該反思以前五四運動發生過什麼，不應該再讓這些歷史，再循環下去」。

黃翠如多年前曾被網民翻出17歲時接受港台節目《鏗鏘集》訪問，談及對六四事件的感受。（節目截圖）

黃翠如因這番說被網民封為「民主女神」，不過她其後接受訪問時就稱人長大後，有些看法會不同，若現在就不會說，此回應隨即受網民批評，更因而影響其女神形象。