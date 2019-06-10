【逃犯條例】梁君彥批153修正案　明商討會否限時辯論

立法會將於周三恢複二讀修訂《逃犯條例》的草案，立法會主席梁君彥今天（10日）決定批出153項修正案，他指由於條例無經過法案委員會審議，情況前所未有，故在審批修正案時，以寬鬆手法處理，只要修正案沒有違反《議事規則》便會獲批。 至於會否限時辯論草案，梁君彥指明日將會與約見各黨派議員商討，強調裁決需要平衡議員發言權利和議會運作。

梁君彥指明天將會與約見各黨派議員商討，強調裁決需要平衡議員發言權利和議會運作，又稱政府表示仍有4項法案冀在暑假前通過。（盧翊銘攝）

梁君彥下午見記者，指22名議員提出258項議案，他決定批出其中153項、大約六成修正案。他指出由於條例無經過法案委員會審議，情況前所未有，故在審批修正案時，以寬鬆手法處理，只要修正案沒有違反《議事規則》也會獲批；至於有修正案不獲批，主要是因修訂超出草案範圍、修正案中英文不一致，或出現錯誤字句。

至於會否限時辯論草案，梁君彥指明天將會與約見各黨派議員商討，強調裁決需要平衡議員發言權利和議會運作，又稱政府表示仍有4項法案冀在暑假前通過。

立法會行政管理委員會今天召開會議，梁君彥強烈譴責昨晨發生的衝突，指示威者的暴力行為令警方和記者受傷，又指立法會在示威者找到一些極具攻擊性的武器，包括三呎長的自製長矛、電鋸、鐵錘和易燃物品，已要求執法部門果斷執法，「示威區下搵到呢啲嘢，咩人帶來大家心知，帶鐵枝一定唔得，議會係文明，動口不動手」。立法會秘書處補充，昨天有90個鐵馬、4個雪糕筒、11個花叢以及停車場閘門遭損毀。

為確保周三會議順利進行，梁君彥稱行管會已決定授權秘書處，與警方商討周三會議的風險，必要時警方會到示威區維持秩序。另外行管會亦決定不容許議員帶來擾亂議會秩序的物品進入會議廳，如大聲公，呼籲議員和平、理性表達意見，不應發生肢體衝突。

被問到昨天有逾百萬人上街遊行反修例，周三恢復二讀修例草案會否不適當，他指香港是一個好地方，可予任何人表達訴求，但他說：「恢復二讀嘅權利喺政府嗰度，作為主席只有跟隨繼續審議。」