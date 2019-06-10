【逃犯條例】指多人遊行　唐英年挺修例：政府做到咁，仲想點樣？

由港區人大代表及全國政協委員組成的香港友好協進會今天傍晚召開記者會，前政務司司長、協進會會長唐英年表示，昨天有「相當多人」參與反對《逃犯條例》修例遊行，大部分巿民都是有秩序和和平表達訴求，不過無論多少人參與遊行也好，修例是有逼切性，又指政府已就修例作出兩次調整，特首林鄭月娥今天亦已公布四項新措拖和表明繼續聆聽聲音，明言：「政府都做到咁樣，仲想點樣呢？」 全國人大常委、民建聯前主席譚耀宗強烈譴責有示威者以暴力衝擊警方，他批評不少政黨和專業人士不斷誤導巿民。被問到103萬人上街的巿民是否被誤導，他指出來遊行的人基於很多不同原因，不敢講是否所有遊行人士都被誤導，他又指有說法指民陣一向把遊行人數誇大五倍。他被追問是否意指民陣昨天「篤數」，他明言民陣一定有誇大，又指撐修例大聯盟已收集80萬簽名，認為大聯盟的簽名「都幾細緻」。

唐英年堅挺修例：「政府都做到咁樣，仲想點樣呢？」（張浩維攝）

唐英年：警方以最低「暴力」恢復社會秩序

唐英年強烈譴責示威者衝擊警方，他高度讚揚警方表現高度專業和紀律，以最低「暴力」恢復社會秩序，向警方致以最崇高的敬意，又指昨天有八位警察和一名記者受傷，強調香港是法治之都，不會姑息和容忍傷害警察人員及旁觀者的行為。他又指警方在記者會上指衝擊有組織，並非自發性，有信心警方會徹查和追究到底。

他指昨天的遊行人數相當多，指遊行人士是表達對修例的關注，不過他指政府經過剔除九項商業罪行、加入六項人權保障，加上林鄭今天亦已公布四項新措拖，認為修例已是相當妥善。

他又以西班牙早前把70多名逃犯移交中國的例子，指香港不可成為逃犯的避風港，又指在海外殺人是很嚴重的行為，若殺人後仍可坐飛機回港，作為法治城市會被人恥笑。

唐英年其後以美劇《House of cards（紙牌屋）》為例子，他又指劇中的政府處理每一件事情，都是予人整整齊齊、按照部署實行的感覺，惟現實與劇情遠離十萬八千里，他指自己在政府工作做了十年，政府施政並非樣樣「咁理想」。

民陣「篤數」？ 譚耀宗：一定有誇大！

被問到103萬人上街是否港人「主流民意」，唐英年未有正面回應，僅稱昨天的確有很多很多人遊行，又指自己不會詳細研究是100萬、25萬抑或是50萬人上街，認為林鄭已表明會聆聽意見，認為在下一階段應透過在立法會恢復二讀，作相當詳盡的討論，明言：「政府都做到咁樣，仲想點樣呢？」

譚耀宗批評，不少政黨和專業人士不斷誤導巿民。被問到103萬人上街的巿民是否被誤導，他指，參與遊行的人基乎不同原因，不敢講是否所有遊行人士都被誤導，又指有說法指民陣一向把遊行人數誇大五倍。他被追問是否意指民陣昨天「篤數」，他明言民陣一定有誇大，又指撐修例大聯盟已收集80萬簽名，認為大聯盟的簽名「都幾細緻」。

施榮懷：唔相信呢啲呃人嘅數字

全國政協委員施榮懷補充指，扣除孩童和長者後，香港有500萬活動人口，若有100萬人參與遊行，即代表每5個人就有一個人參與遊行，「唔相信呢啲呃人（民陣）嘅數字。」

譚耀宗又指出，相信立法會恢復二讀後，透過辯論將越辯越明，他認為有人所憂慮的並非修例內容本身，而是基乎意識型態和政治型態而對中國產生抗拒。