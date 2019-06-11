【逃犯條例】葉國謙：遊行對選情有影響　料民建聯03年慘敗不再現

政府修訂《逃犯條例》惹爭議，民陣前日（9日）發起遊行反對條例，大會宣布有103萬人參與。身兼行政會議成員的港區人大代表、民建聯成員葉國謙今日(11日)致電港台節目《千禧年代》時，被問到會否擔心遊行人數會影響今年年底的區議會及明年立法會選舉的選情，他指「一定會有啲影響」，惟認為若參加區選者多向市民解說，說明修例對香港的好處，相信不會造成大影響，亦相信不會再出現03年七一遊行後民建聯在區選慘敗的情況。 出席節目的自由黨立法會議員鍾國斌出席節目時表示，相信遊行對直選議員的影響較大。他稱，遊行人數較預期多，對此感震撼，亦得悉有商界朋友亦參與遊行。

民陣前日（9日）發起遊行反對《逃犯條例》修訂，大會宣布有103萬人參與。（資料圖片/張浩維攝）

相信參選者多向市民解說後影響不大

2003年50萬名市民參與71遊行要求擱置《基本法》23條立法，同年的區議會選舉，建制派成績慘敗，民建聯更是首當其衝，派出206人參選，只有62人當選，較上一屆區選減少21席。其中葉國謙曾擔任審議23條的委員會主席，最終以64票輸給何秀蘭，時任民建聯主席曾鈺成亦宣布辭職問責。

身兼行政會議成員的港區人大代表葉國謙今早出席節目時，被問到過百萬名市民遊行會否擔心影響今年區選情況？他稱任何選舉都要獲選民支持，「你話有無影響？一定會有啲影響」，惟他認為若參加區選者多向市民解說，說明修例對香港的好處，相信不會造成大影響，亦相信不會歷史重演。

葉國謙又指，尊重周日的遊行人士，反映香港有言論自由，但他不認為不應出現特首、港府「出賣港人」、「今日通過明日送中」的指責，強調有關言論非理性討論。

鍾國斌建議條例通過後可延時執行，直至香港與中國、澳門、台灣成功簽訂長期移交逃犯安排的協議才開始執行。（資料圖片/吳煒豪攝）

鍾國斌：修例上升國際層面 政府不會接受「跪低」撤回

鍾國斌在同一節目中，被問到條例是否仍有急切性？他稱政府就此沒作全面回應，令市民存疑問，特別是台灣陸委會表明拒絕移交立。但他認為整個修例過程如全國港澳研究會副會長如劉兆佳所說，已演變成國與國之間層次，強調外國現時不只是是作普通評論，而是要求港府徹回，相信政府不會接受就此「跪低」撤回。

特首林鄭月娥昨再就修例提出四方面工作，包括密集式解說、爭取與不同的司法管轄區簽訂長期移交逃犯安排的協議等，鍾國斌認為可以接受，他建議條例通過後可延時執行，直至香港與中國、澳門、台灣成功簽訂長期移交逃犯安排的協議才開始執行。

田北俊日前接受訪問時形容目前自由黨是「一盤散沙」，各人有自己看法，張宇人是行會成員，必定支持修例，鍾國斌反對修例，而邵家輝、易志明則「跟大隊」。鍾國斌回應時稱「各有各意見唔出奇」，但強調「唔係一盤散沙咁大件事」，認為政府就修例提出修訂後，對商界的殺傷力已降到最低。被問到條例是否值得支持？鍾國斌稱不會以「值得支持」形容，但認為可以支持。

對於林鄭在《逃犯條例》修訂的表現，鍾國斌稱對政府都「幾傷」，認為當初政府上場時大家有大期望，但現時問題相當嚴峻，引起眾多市民不滿，若政府未能處理好修例問題，對香港、經濟的影響會陸續浮現，更會出現內憂外患。