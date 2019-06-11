【逃犯條例】林鄭回應三罷　指勿影響青年前途：我也有兩個孩子

政府修訂《逃犯條例》惹爭議，立法會明（12日）恢復二讀，引起外界強烈反響。有人在網上發起罷市、罷課及慢駛等活動。 特首林鄭月娥今（11日）出席行政會議前表示，若大家看到星期日的衝擊行為，涉及不少年輕人，相信都會擔心年輕人被推出作任何激烈行為。她呼籲學校、家長、機構及工會，應認真考慮是否要鼓吹激烈行為，對香港社會及青年人有何好處。林鄭又指，社會對年輕人特別關愛，希望他們有光明的前途，作為兩位孩子的媽媽，不想看到年輕人因政治化事件影響前途。

她呼籲學校、家長、機構及工會，應認真考慮是否要鼓吹激烈行為，對香港社會及青年人有何好處。（張浩維攝）

港府早前再就條例提出三方面六項措施，包括提高移交罪行門檻至7年或以上、向特區政府提出引渡要求的國家或地區，必須要由當地的中央級別機構提出以及加強人權保障等。林鄭今表示，保安局局長李家超昨日已致函立法會主席，採用政策聲明做法，落實有關措施，她強調有關聲明具法律約束力。

對於有市民發起罷工、罷市、罷課，林鄭未有正面回應會否暫緩修例以減社會撕裂，作為特首需要向特別行政區負責，包括所有法制工作都要負責，管治團隊會繼續解釋修例，釋除公疑慮。

然後她話鋒一轉，重提周日有示威者衝突立法會及龍和道事件，指對於有市民發起「激烈行為」，她看到星期日凌晨，激烈行為涉及很多年輕人，「有啲年輕人，或者係小朋友 只有10幾歲」；又指富爭議性的社會議題，將年輕人推到前面，任何文明社會都不願意見到。她呼籲說，「要思考鼓吹激烈行為對社會、青年人有何好處」，因為涉及違法行為，有法律後果，「讓年輕人因政治化的事件影響前途，大家都不想看到，我自己也有兩個孩子，我也不想見到這種情況。」

對於有法律界人士質疑有關保障不寫入法律條文中，林鄭稱為保留靈活性。（張浩維攝）

對於有法律界人士質疑有關保障不寫入法律條文中，林鄭稱為保留靈活性，認為未來部分的移交請求中，或需要加入更多人權保障政策，她又指有人就移交提出司法覆核，法庭亦會考慮政策聲明。