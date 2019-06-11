【逃犯條例】政總外警員守候　添馬公園草地圍封　現場氣氛緊張？

《逃犯條例》修訂於明（12日）恢復二讀辯論，有網民自發於金鐘立法會一帶發起各自行動，包括「一人政總外野餐」等。警方亦嚴陣以待，於金鐘添馬公園出入口及立法會大樓外有大量警員守候，路邊佈滿鐵馬，疑作明日警方部署之用。 有網民指添馬公園部分草地圍封，質疑政府阻止示威。康文署發言人指，添馬公園有部分草地範圍被膠帶圍封，是屬於草地重鋪工程的一部分，早在4月底開始。

公園各出入口均有警員駐守，雖然未有阻止市民進入，但公園草地就被用紅色膠帶圍封，防止人進入。（張浩維攝）

民陣指上周日有103萬人上街參與反《逃犯條例》修訂遊行，警方則指有24萬人參與。政府昨表明不會撤回修例，有網民昨於facebook發起自發行動，呼籲民眾明（12日）到添馬公園草地「一人野餐」，至今已有3.8萬名網民表示會參與活動，亦有多個社福、教育等團體響應罷工行動，抗議政府硬推二讀。

於添馬公園及立法會大樓外架起重重鐵馬。（張浩維攝）

在政總一帶可見，警方嚴陣以待，嚴密設防。於添馬公園及立法會大樓外架起重重鐵馬，四處佈滿警員守候。公園各出入口均有警員駐守，雖然未有阻止市民進入，但公園草地就被用紅色膠帶圍封，防止人進入。

康文署回覆《香港01》查詢時，指添馬公園有部分草地範圍被膠帶圍封，是屬於草地重鋪工程的一部分，強調添馬公園的草地重鋪工程早在4月23日開始，並已經由4月15日起張貼通知。整個添馬公園的草坪會分階段重鋪，今日被圍封的草坪屬於最後一個階段的重鋪範圍，之前亦有其他草坪範圍被圍封以進行工程。發言人又指，草地重鋪工程是按照正常程序申請，並將於本月16日完成，公眾人士不得進入被圍封的草坪部分，以免阻礙工程。

此外，路邊亦佈滿鐵馬疑作明日警方部署之用，現場亦有不少警員巡邏。