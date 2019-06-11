【逃犯條例】批急立法不負責任　陳文敏：港府應參考紐西蘭判決

政府修訂後《逃犯條例》飽受社會非議，民陣更指有過百萬人遊行反修例，警方則指有24萬人。 草案交付立法會大會二讀在即，港大法律學院教授陳文敏今日（11日）出席一個研討會時表示，政府在逾百萬人遊行反對修例後，仍不願意做更多諮詢，反而繼續將草案交付立法會審議，做法是不負責任。 他又指，紐西蘭法院最新案例中，以中國法院並非獨立運作，疑犯權利無法得到保障為由，推翻了中國的引渡申請，認為判決值得港府參考，並認真考慮是否要設立將港人送到內地受審的機制。

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陳文敏：額外保障措施不足

陳文敏表示，對政府堅持不撤回方案感到可惜，因過百萬人遊行反映「明顯很多人擔心條例」，而政府本身亦認為有需要做更多遊說時，卻同時將草案交付立法會審議，他批評政府做法不負責任。

他又說，特首林鄭月娥亦承認很多人反對修例，即表示議題具爭議性，沒必要在社會期望更多諮詢時，急於通過草案。

他又指，政府提出的額外保障措施不足，因政府不願意放入法例當中，僅以行政聲明處理。他又提及今日紐西蘭法院作出最新判決，推翻中國提出的引渡，案件中，中國亦給予書面承諾，但紐西蘭法院仍覺得不足夠，且提出許多對中國刑事司法制度的憂慮，包括中國法院並非獨立、被告無法獲得律師代表、律師本身或亦受代表的案件牽連，這些都是內地法制現存重要問題，而就算在內地，酷刑逼供不合法，但現實上仍然存在。

法律界需繼續發聲

陳認為，紐西蘭的案例值得香港參考，港府應認真考慮是否還要設立機制，將香港人送到內地受審。他強調，香港法制原則屬無罪假定，如無法確保疑犯能夠獲得公平審訊，就不應該有機會讓疑犯被移動交。

他又批評「修例後移交個案會很少」的說法是自相矛盾，「一方面說很少，一方面又說有需要堵塞罪犯天堂的漏洞」，質疑修例到底是否有何迫切性。

他認為，法律界需繼續發聲，又希望政府和立法會能客觀、開心見誠地看最紐西蘭的最新案例，又呼籲政黨有責任反映民意，而非盲從。