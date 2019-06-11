【逃犯條例】批衝突易「搞出人命」　鄧竟成：香港警察幾咁克制

反《逃犯條例》修訂遊行完結後出現衝突，有示威者和警員受傷。全國政協委員、警務處前處長鄧竟成今日（11日）在保公義撐修例大聯盟茶聚指，當日「好容易搞出人命」，讚揚「香港警察係當日來講係幾咁克制」。 至於不少前線記者被警察揮動警棍驅趕，甚至有記者被打中，前一哥為警方辯護，指警察難以分辨真假記者，反問「任何人揸住個手機影住，咁又係記者啦啵？」，故警方以強硬手法處理。

黃英豪又指，有團體認為要到立法會向議員表達支持，但為了議員和市民安全，警察亦會控制立法會外圍，相信屆時未必能進入立法會示威區，大聯盟暫不計畫舉行活動撐修例。（彭毅詩攝）

鄧竟成：好容易搞出人命

鄧竟成形容，參與衝突的人很有計劃地「利用警察的克制」襲擊警察，「好容易搞出人命」。他認為，當外國警察遇到當天的情況，已經使用更強的武力對付當晚的「暴徒」，「香港警察係當日來講係幾咁克制，唔希望將事情搞大佢」。

在他眼中，部分衝撃的人只想趁機發洩心情，「你睇佢哋個個戴著個口罩或者面罩後，就覺得自己係等於玩遊戲嘅另一個身份」。不少前線記者批評警方清場期間，被防暴警察及速龍小隊無故地呼喝，甚至手持盾牌、揮動警棍不斷向記者逼近，甚至有記者被打中。

鄧竟成覺得當時是電光火石，遊行人士都不守規矩，警察要做其工作，又覺得真假記者難分：「我在電視畫面上見到警察根本好難分辨到究竟係真記者定假記者，任何人揸住個手機影住，咁又係記者啦啵？咁警察會唔會因為咁而需要比較強硬啲處理呢個問題呢？」

全國政協委員、保公義撐修例大聯盟召集人黃英豪表示，曾打算捐款給警察福利基金，但過程繁複，現計劃明早到灣仔警總，向警員送上食水及小食以示支持。黃英豪又指，有團體認為要到立法會向議員表達支持，但為了議員和市民安全，警察亦會控制立法會外圍，相信屆時未必能進入立法會示威區，大聯盟暫不計畫舉行活動撐修例。