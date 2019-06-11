【逃犯條例】容海恩「姑仔」袁彌明旗下生活百貨：6．12暫停營業

再有上市公司於明日（12日）暫停營業一天，響應有「罷工」行動，繼經營《100毛》的毛記葵涌（1716）之後，人民力量前主席、立法會議員容海恩的「姑仔」袁彌明創立的彌明生活百貨（8473）今日宣布，由於「進行內部系統升級」，全線10間專門店會於6月12日暫停營業一天，翌日回復正常運作。

創立彌明生活百貨的人民力量前主席袁彌明，為立法會議員容海恩的「姑仔」。（資料圖片）

稱「內部系統升級」 未直接提罷市

建制派立法會議員容海恩的「姑仔」袁彌明所創立的上市公司彌明生活百貨，今日於社交平台facebook發出告示，指「MI MING MART 將進行內部系統升級，全線10間專門店暫停營業一天。」又提醒到已於網上選購產品的客人，網上專門店及網上自取店送貨日期，亦將延遲一天。

不少網民對此決定表示包容及支持，袁彌明亦回應網民說：「Sorry，有少少嘢要梳理，遲了公佈。」

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容海恩支持修例 與丈夫、姨仔政見分歧

其實，前人民力量主席袁彌明對不少社會議題均有個人意見，曾兩度出選立法會爭取議席，惟兩度落敗。

此外，袁彌明的哥哥袁彌昌，為新民黨立法會議員容海恩的丈夫，容曾公開支持修訂，但丈夫袁彌昌在Facebook貼出6月9日遊行隊伍照片，並留言說「香港再覺醒」。他早前接受傳媒訪問時表示，會尊重太太支持修例的政見，但修例對港影響極大，不得不撰文甚至出席論壇闡述意見。他又提到，葉劉淑儀未對他質疑修例有意見，指今次修例爭議明顯是政府失誤所致。

袁彌昌與容海恩2月迎接女兒降臨。（資料圖片／容海恩FB圖片）