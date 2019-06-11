【逃犯條例】城大學生印反修例單張遭沒收　校方：盼學生善用資源

香港城市大學學生會「城市廣播」今日（11日）在其facebook專頁直播，指校園保安沒收反修例的宣傳單張。學生會臨時行政委員會署會長最後決定報警，校方派員到場與學生會面。 校方代表解釋，在列印機上有寫明用途守則，不屬於學術的紙張，與處理白紙一樣，會當是學校財產，校方有權沒收，如學生要取回涉事的34張單張，每張涉費用為0.3元，而校方今次願支付有關費用。會上有學生質疑：「喺呢個敏感時刻，選擇沒收一啲同政治宣傳有關嘅單張，覺得會唔會係一個打壓言論自己嘅舉動？」校方代表否認有政治考慮，是絕對中立。

香港城市大學學生會城市廣播今日（11日）在其facebook專頁直播，指校園保安沒收反修例的宣傳單張。（資料圖片）

城大代表：限制列印只為善用資源

據城市廣播facebook專頁指，有城大學生在AC2的5樓，列印反修例的單張時，遭保安沒收，保安回應同學質疑稱，在城大不准印非學術及宣傳單張，並要求抄低學生證資料。

城大代表與學生會面時解釋，校方提供予學生的列印限額是各院校中最多，每年涉3千萬張紙，站在環保角度，希望同學在有需要才列印，而涉事單張，對於校方而言屬於非學術性質，重申列印服務只供學術用途，校方有權沒收，希望學生會明白作為設施管理者是想善用服務及資源。

對於學生要求取回有關單張，校方指，在列印機上有寫明用途守則，不屬於學術的紙張，與處理白紙一樣，會當是學校財產（property）。而在今次事件中，如學生要取回，就須循付費方式，價格0.3元一張，涉事的單張共有34張，校方可以提供收據，城大代表後來表示，校方今次願支付有關費用。

校方在會面中展示有關使用守則。（城市廣播facebook直播截圖）

學生方面提出，只要學生沒有超出個人限額，並無造成浪費，校方會否檢視有關列印服務政策，校方代表指會再檢視。被沒收單張的學生在會上提出，學生有交學費，為何她列印的紙張不是屬於她自己。亦有學生提出，眾所周知同學都會用學校列印服務，用於活動宣傳：「但喺呢個敏感時刻，選擇沒收一啲同政治宣傳有關嘅單張，覺得會唔會係一個打壓言論自己嘅舉動？」

校方代表否認有政治考慮，表示校方是絕對中立，一向有貫徹執行上述原則：「有時保安走漏眼，畀你哋印咗，無可能24小時有人坐喺側邊凡睇住，希望學生自己自律。」強調在列印機上有清晰使用守則。學生如要列印宣傳品，可以在收費模式任用，重申免費列印服務只限用於學術目的。直播長約14分鐘半，最後雙方達成共識，連同涉事學生袋內的相關單張，會由校方點算後結算費用。