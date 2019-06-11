【逃犯條例】立法會凌晨發黃色警示　「示威者極有可能發生衝突」

立法會大會明日（12日）將會恢復二讀逃犯條例，立法會主席梁君彥已表明，行管會已授權秘書處就立法會所面對的保安風險與警方聯絡。 立法會秘書處今晚公布，黃色警示將於明日凌晨零時發出，意味着在圓鼓範圍及／或立法會綜合大樓附近有大量示威者集結，當中有部分人行為粗暴，示威者之間極有可能發生衝突。

警方在添美道抽查車輛。（高仲明攝）

秘書處表示，黃色警示是代表在圓鼓範圍及／或立法會綜合大樓附近有大量示威者集結，當中有部分人行為粗暴，示威者之間極有可能發生衝突；秘書長在徵詢行政管理委員會主席及另外兩名當然委員的意見後，會要求警方在立法會綜合大樓內候命；無須在立法會綜合大樓執勤的秘書處職員可以離開綜合大樓；秘書處亦會通知議員事態發展情況。議員應自行決定會否安排其職員離開立法會綜合大樓；進入立法會綜合大樓的所有人士，包括但不限於立法會議員、議員的訪客、議員的職員、公職人員、立法會秘書處職員及媒體代表，均須接受安檢程序。

另外，所有教育導賞團將會暫停；所有公眾服務（包括公共申訴辦事處的服務，以及立法會圖書館、檔案館及兒童學習室的參觀活動）將會暫停；立法會餐廳將會關閉；只有公眾入口2及議員入口2維持開放；其他入口（包括天橋入口）將停止開放；議員入口2的大堂和附近3部升降機，只會供議員、出席會議的官員及秘書處職員使用。

除了有特別原因及已獲行政管理委員會同意外，每位議員最多只可有5名職員在立法會綜合大樓內辦公；議員的職員只可經由公眾入口2進入立法會綜合大樓及使用附近4部升降機，並只可進入所屬議員辦公室所在的樓層；負責駕駛的議員職員亦不可逗留在立法會停車場；議員的職員如需將文件送交正在開會的議員，可將文件交予立法會綜合大樓地下的文件收發組，由文件收發組代為轉交有關議員。

立法會綜合大樓五樓的議員活動室將維持開放，咖啡角及所有會客室則會關閉；在立法會綜合大樓上班的秘書處職員（包括秘書處的所有實習生），如在運作上無需在綜合大樓內辦公，應留在家中工作；停止接待議員訪客(包括在議員辦公室實習的實習生)，已進入綜合大樓的議員訪客須即時離開；由於預計會有大量示威人士在立法會綜合大樓外集結，添美道和立法會道有可能在短時間內被堵塞，議員應避免自行駕車到綜合大樓，以免車輛無法駛離；政府當局須預先把將會在會議期間進入立法會綜合大樓的公職人員姓名和數目告知秘書處；聘用臨時保安人員，協助秘書處保安人員執行保安工作。