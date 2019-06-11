【逃犯條例】皇仁學生周三黑衣考試　嘉諾撒聖瑪利書院不設補考

立法會明日（12日）將展開《逃犯條例》修訂二讀，民陣發起罷工罷市罷課行動。大部分中學生正忙於應付期末考試，但仍有學生發起響應罷課行動。其中「官校之首」皇仁書院，發起於明日穿黑衣考試，並邀請舊生穿黑衣在校外靜立抗議。 另一邊廂，律政司司長鄭若驊的母校嘉諾撒聖瑪利書院學生，早前亦於網上發起罷課行動。校方今日向家長發出通知，表示若缺席考試將不設補考，校方將按慣常方法計算學生缺席卷別的分數。

2019年6月9日，反對逃犯條例修訂大遊行，民陣指有103萬人參與，警方指高峰時有24萬人。市民到達政府總部後，高舉交叉手勢，表達反對修例。（資料圖片 / 林若勤攝）

皇仁學生呼籲校友穿黑衣在校門打氣

目前網上已有過百間學校的學生發起聯署、罷課行動，要求政府撤回修訂《逃犯條例》。當中皇仁書院的學生，在聯署聲明中表示，此前該校的公民教育組已透過網絡調查，全校逾半數學生反對修訂，強調政府「一次又一次不肯回應香港市民的訴求」，因而決定明日發起黑衣考試行動，全體學生在校服以外可穿着黑衣上學，並鼓勵將黑衣照上傳至社交媒體，舊生可在當日穿上黑衣在校門外靜立為穿黑衣的學生打氣。

皇仁書院學生發起在明日穿黑衣考試。（網絡截圖）

皇仁學生會：校方對學生派白絲帶無意見

皇仁書院第34屆學生會執行委員會Vatra今晚在Facebook專頁，引述校方表示，明白學生對事件的關注，尊重同學表達意見的意願。Vatra稱，校方顧及考試整體公平性、不同持份者的實際需要等，所有考試將按日程如期舉行，同學如缺席考試，需按已派發的考試規則作處理。

Vatra又表示，留意到社會科學學會可能於明早在校舍正門派發白絲帶，以表對《逃犯條例》修訂立場，校方對此無意見，提醒有關安排需尊重同學的個人意願，學生會已提醒學會注意上述事項。Vatra指金鐘一帶明日可能有罷課集會，呼籲所有參與的學生注意人身安全，萬事小心。

皇仁書院學生會引述校方表示，明白學生對事件的關注，尊重同學表達意見的意願。（資料圖片）

聖瑪利書院不設補考

傳統女校嘉諾撒聖瑪利書院今日則向家長發出通告指，若學生於明日缺席上午或下午考試，按照慣常程序，需要在指定時間致電校務處請假，缺席同學須於回校首日呈交家長信予校務處，信中須解釋缺席考試的原因。

校方稱，為了維護考試的公平原則，將不設補考，而學生缺席卷別的分數，將根據慣常方法計算。校方指出，鑑於近日掀起的社會運動可能造成交通情況混亂，建議學生要注意回校應考期間的安全及其他可能引致交通延誤等問題。

李惠利中學：家長同意可罷課

循道衛理聯合教會李惠利中學發家長信指，對學生罷課採取理解的態度予以接納，罷課學生須得家長同意，亦需回校溫習，學校亦不會延期考試，亦不設補考，考試分數也不獲調整。校方指，並不鼓吹學生罷課，惟尊重及諒解學生關心社會問題的熱忱，學生在校園內討論社會議題，只要符合教育原則，校方都不會反對，校方亦相信學生所作的行動必合乎情理。

青年會中學促家長欣賞子女意見

而中華基督教青年會中學亦向家長發信，稱期終考試將如期舉行，但校方一向鼓勵學生從多角度關心及理解社會，保持客觀態度，討論各種議題，亦期望家長與校方一同關心、聆聽及欣賞子女的意見，並引導他們明辨是非，易地而處，作出「合情、合理、合法」的抉擇。