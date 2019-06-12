【逃犯條例】大律師公會主席戴啟思去信林鄭　要求撤回法案

大律師公會3次發出意見書，要求政府撤回逃犯條例。公會主席戴啟思今日（12日）於大規模示威發生至黃昏時，去信特首林鄭月娥，引述新西蘭法院最近拒絕中國引渡要求，直言對內地會否被虐待及有否公平審訊有所質疑，再一次要求撤回法案。

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政府修改《逃犯條例》持續引起社會強烈迴響，而新西蘭上訴法院同樣基於對中國內地司法機構的不信任，以中國司法不透明、存有人權風險為由，駁回內地就疑犯金京燁移交至內地受審的申請。戴啟思今就《逃犯條例》修訂，以金京燁一案作案例，去信林鄭月娥。

戴啟思以新西蘭政府拒絕內地移交疑犯金京燁作案例，表明對內地人權保障及司法制度的不信任，又指上周日的遊行是有力的證據，顯示社會對條例修訂的不安。

中國內地與新西蘭政府並無簽訂任何引渡疑犯協議，但內地政府可就單一個案申請移交疑犯至至內地受審。疑犯金京燁嫌於2009年赴上海旅行時，殺害一名20歲的內地性工作者。新西蘭上訴法院判辭指出，內地向新西蘭當局申請移交金京燁往內地受審，並保證若金京燁被裁定罪名成立，內地法院並不會判處死刑。新西蘭當局就申請磋商多年，最終於昨日（11日），新西蘭上訴法院以中國司法不透明、移交疑犯後存有人權風險為由，駁回內地的申請。

戴啟思在信中亦提到，鑑於以往內地人權保障的漏洞，包括內地經常發生對疑犯不合法的盤問、當不合法的拷問發生時難以查明、內地選擇性記錄盤問疑犯時的情況，不合法的盤問亦多數沒有被記錄等，對《逃犯條例》修訂充滿疑慮。他同時憂慮內地政府未能就個案作出公平審議，以及未能保障疑犯尋求法律援助的權益。