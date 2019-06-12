【逃犯條例】梁愛詩現身金鐘太古廣場　遭途人攔路指罵　

《逃犯條例》修訂草案原定今（12日）在立法會恢復二讀，大批反修例的市民包圍立法會大樓與警方產生嚴重衝突，警方出動警棍、胡椒噴劑、催淚水劑、布袋彈及橡膠彈，以及手擲的催淚彈等驅趕示威者，金鐘一帶現場極為混亂。 下午5時，前律政司司長、基本法委員會前副主任梁愛詩被路人看見，現身立法會示威地點附近的金鐘太古廣場，梁身邊有兩人隨行。有載口罩的示威者認出梁愛詩，結果約十數人在商場內沿路尾隨梁愛詩並向她指罵，有人高呼「死賤種」、「賣港賊」，又用手機拍攝她。梁愛詩不發一言繼續步向港麗酒店，一名白衣男子曾一度想阻擋梁的去路，有人即呼「唔好掂佢」。

梁愛詩在商場等候升降機時繼續被示威者包圍指罵。（讀者提供片段截圖）

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梁愛詩在商場等候升降機時繼續被示威者包圍指罵，陪伴她同行的男士向示威者勸道「老人家嚟㗎」，示威者激動回罵「老人家就可以賣港? X你老母！」「你過唔過意得去？」「仲夠膽入嚟？」

其後有保安人員趕至了解事件，現場人士情緒依然激動，有人喊「你過唔到晚年呀！」「我哋喺出面中咗幾多嘢你知唔知？」之後梁愛詩步入升降機，有記者欲跟隨進入升降機，被保安攔下。

梁愛詩曾公開支持《逃犯條例》修訂，表示修例是可以堵塞法律「漏洞」，亦增加涉案人的人權保障，「這本來不是一件複雜的事情，而是被政治化和妖魔化」。