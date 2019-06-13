【逃犯條例】政府內部總結：有人想在香港搞顏色革命　絕不讓步

《逃犯條例》修訂之爭全面升級，大批年輕人在金鐘、中環一帶佔路、衝擊，政府形容事件為「暴動」。但原來，政府高層對事件的真正定性，不僅於此。 政府消息人士表示，政府內部研判，今次約有4萬人參與，規模和性質遠超反對一條條例的激烈示威人數；政府將今日事件定性為「一場由外國策動的顏色革命」，目的想營造香港無法管治下去的氛圍，所以政府絕不讓步。

+ 2

政府消息人士透露，特首林鄭月娥與政府高層全日多次踫頭開會，應對事件，而從警方獲得的情報是，今次在示威者中搜出大量具「武器」，包括削尖了的鐵枝，推測不是臨場執檢物件製成，而是有備而來，且有人運來磚頭，認為背後有人策劃及提供資源。

此外，警方發現有人透過通訊軟件telegram設立許多小群組，再透過這些群組「串連」這班年輕示威者，而主事人就「匿喺群組背後策動、挑動同指揮」。

示威人士多稱，因不滿政府漠視民意、硬推修例而自發而來。但政府的內部評估卻完全是另一版本，認為今次參與包圍及衝擊行動的人約有4萬之數，規模和性質遠超反對一條條例的激烈示威人數，綜合資訊後得出的結論是「有人想在香港搞顏色革命」，而且涉及外部力量，「當事情一觸及大陸，又或者不是他們所預期，就搞你，令香港立立亂，營造管治不下去的氛圍。」

該名政府消息人士續說，《逃犯條例》修訂絕不讓步，「五年前搞了一次佔中，五年後又來一場更大鑊嘅，如果今次讓步，以後還可管下去嗎？到時不是港人治港，是外國人治港。」