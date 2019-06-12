【逃犯條例】民陣對警方暴力清場感非常憤怒：林鄭月娥要負全責

大批反對《逃犯條例》修訂的市民與警察今日（12日）在金鐘對峙並發生衝突。民陣召集人岑子杰今晚在中環干諾道大會堂對出見記者，他對警方在未有通知的情況下向民陣已申請的示威區，直接射入催淚彈、橡膠子彈等感到非常憤怒，認為特首林鄭月娥要負全責。

岑子杰批評警方今日在金鐘暴力清場。（高仲明攝）

岑子杰指今日的集會原定去到晚上10時至星期五11時55分。警方向民陣表示反對明日的集會，惟岑子杰認為現時的情況是由公民社會自發行動，一些「天馬行空」的集體行動可能成真。

他批評警方今日在金鐘暴力清場，「民陣申請咗嘅和平示威區都直接射入嚟，通知都無！我哋係非常憤怒。」他指林鄭月娥經常提及自己是兩子的母親，但卻容許警方發放催淚彈、橡膠子彈，令年輕人中彈、流血。他表示，集會的市民手無寸鐵，僅得頭盔、口罩、眼罩來保護自己，但要受到警方不對等暴力對待；民陣呼籲社會繼續罷工、罷課、罷市的三罷行動。

至於未來的行動，岑子杰稱會稍後通知，但希望香港市民要保護自己。他再一重申所有責任要林鄭承擔，「林鄭沒有愛、沒有關愛、沒有惻隱之心，無資格做特首，甚至是一個人！」

入夜後，戰線由金鐘蔓延至中環一帶。（高仲明攝）