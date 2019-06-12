【逃犯條例】曾俊華晚上拍片籲年輕人：勿做回不了頭的傻事

逃犯修訂條例引發金鐘今（12日）爆發大規模警民衝突，政府形容事件為「暴動」。前財政司司長、曾參選特首的曾俊華晚上10時在facebook專頁上載講話影片，他再三強調不要做出傷害香港的愚蠢決定，「歷史告訴我們，頭腦發熱時做的事永遠不會有好的結果」。 曾俊華分別勸喻執勤警員維持專業精神，又向青年呼籲千萬不要做一些回不了頭的傻事，「香港的未來都需要你們，而不是我們這個年紀的人」。

反對修訂《逃犯條例》示威持續至晚上，警方發射催淚彈、布袋彈及催淚水劑，場面混亂。（歐嘉樂攝）

以下為曾俊華講話全文：

相信今日大家同我一樣都好唔開心，自從我離開政府以來，一直都希望少談政治，過一些和舊時不同的生活，直至見到今日發生的事，令我想以個人身份和大家講幾句說話。

香港是我們的家，我相信無人會想傷害香港。我們的社會容許有不同的意見，大家一直可以在和平的環境之下表達自己的意見，選擇自己喜愛的生活。今次特區政府提出修例，在社會造成很大的迴響，引發6月9日的大遊行。

當日的遊行非常之有秩序，再一次反映香港人的高質素，直到當日晚上有極小部份人士與警方發生激烈肢體衝突，社會祈求的意見也很清楚，大部份香港人都支持以和平理性的方式去表達我們的訢求。

今日上午再有一大批市民包圍立法會和政府總部，到下午發生警民衝突，每一個新聞報導的畫面令我看得非常不安樂。我在社交平台上見到很多人留言，你們傷心、害怕、憤怒，我完全體會到，因為我和大家一樣都有這種感受。

但我想大家千萬不要讓傷心、害怕、憤怒的情緒，埋沒我們的理智。歷史告訴我們，頭腦發熱時做的事，永遠不會有好的結果，大家做決定前，請你們停一停，慢慢諗。不要讓任何事蓋過我們的理性，不要做一些做傷害香港，傷害自己及身邊人的愚蠢決定，亦不要做任何暴力行為。

各位警隊的朋友，我知道你們一定面對巨大壓力，我希望大家能夠維持警隊專業的傳統和聲譽，執勤時不會讓情緒影響你們的專業精神。

各位青年朋友，我都年輕過，我明白你們這一刻的感受，但你們未來的路仍很漫長。社會需要你們，香港的未來都需要你們，而不是我們這個年紀的人，千萬不要做一些回不了頭的傻事。各位香港人，無論你是支持或反對修例，我都希望大家克制，爭取理性對話的空間。

香港是我們的屋企，我們最愛的家，無人會想這個地方衰，無人會想傷害香港，我希望各位無論你在哪裏，做一切的決定都能以保護香港作為大前提、以香港的未來和我們的下一代作為大前題。我相信任何風波都一定可以平息。