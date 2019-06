【逃犯條例】本民前發布激進《抗爭手冊》　我們既痛心更憤怒

金鐘反修訂《逃犯條例》示威演變成激烈衝突。主張「以武制暴」的本土民主前線昨晚(11日)發布《抗爭手冊》,圖文並茂列舉抗爭裝備和策略,又聲言「FREEDOM IS NOT FREE(自由不是毫無代價)」、「DIE FOR HONG KONG(為香港而死)」。我們既感到痛心,更感到憤怒,若有人企圖以此煽動暴力,社會必須予以強烈譴責。