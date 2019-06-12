【逃犯條例】本民前發布激進《抗爭手冊》　我們既痛心更憤怒

金鐘反修訂《逃犯條例》示威演變成激烈衝突。主張「以武制暴」的本土民主前線昨晚（11日）發布《抗爭手冊》，圖文並茂列舉抗爭裝備和策略，又聲言「FREEDOM IS NOT FREE（自由不是毫無代價）」、「DIE FOR HONG KONG（為香港而死）」。我們既感到痛心，更感到憤怒，若有人企圖以此煽動暴力，社會必須予以強烈譴責。

《抗爭手冊》圖文並茂列舉抗爭裝備，當中抗爭者手持物品、擺出準備拋擲的姿勢。（網上圖片）

《手冊》提到，6月9日晚上出現不少「非常勇敢、耐戰」的年輕新面孔，惟缺乏基本抗爭知識，故以此傳承經驗；不過，儘管《手冊》提醒示威者須「自保為先、不要戀戰、衡量能力」，但綜觀全冊，不乏直接或間接鼓勵武力抗爭的內容。

我們感到痛心的是，這個自雨傘運動後吸納大批年輕支持者的組織，前發言人梁天琦已因「旺角騷亂」鋃鐺入獄並多次反省暴力行為，惟該組織不但未有痛改前非、摒棄港獨，反而繼續以武為綱。

我們感到憤怒的是，這些組織原本沉寂多時，如今卻藉社會對修例爭議的一時之憤，趁機鼓動暴力行為，把不少熱愛香港的年輕人捲入鬥爭漩渦，更可能令理性和平的示威者被無辜傷及。

有關行為極不負責！試問，當日提倡「以武制暴」、揚言「寧為玉碎，不作瓦全」、在旺角騷亂中鼓吹示威者衝向警方防線的黃台仰，今天「勇武」到哪裡去了？所謂的武力衝擊怎會是香港的出路？我們又怎能眼白白地看着盲目衝前的年輕人，承受不可估量的風險和惡果？

《抗爭手冊》指出，除非遇到高程度暴力，否則警方不會使用步槍。（網上圖片）