【逃犯條例】工聯會發聲明支持警察執法　譴責暴力　反對外國干預

立法會原定於本周三（12日）就修訂逃犯條例恢復二讀，惹來大批反對的市民在外集會，警方最終施放約150枚催淚彈，並出動布袋彈、橡膠子彈驅散群眾。 工聯會今日（14日）發表聲明，稱強烈譴責當日「金鐘暴動」，認為本港反對派借修訂逃犯條例勾結美國策劃事件，衝擊本港政府的管治。工聯會重申修訂逃犯條例的草案符合基本法、有實際需要，將全力支持政府依法修例，支持警察嚴正執法。

工聯會發表聲明支持警察執法，並全力支持政府修例。（資料圖片）

工聯會於聲明中稱強烈譴責周三（12日）發生的「金鐘暴動」，認為行動令金鐘交通癱瘓。聲明內形容示威者為「暴徒」，稱他們佔領馬路，衝擊警方防線，令受傷人數增至79人。工聯會又於聲明內稱美國聯同反對派「裡應外合，策動暴動」，斥他們「企圖顛覆香港管治」。工聯會稱反對任何以暴力威脅政府妥協的做法，呼籲年輕人珍惜生命，保持理性。

對於當日警方驅散行動，工聯會認為當日警隊在惡劣環境下執法，「面對藏匿危險武器、情緒不穩的暴徒」維持治安和公眾秩序。工聯會表示向警隊致以最高的敬意，支持警察嚴正執法。

+ 18 + 17 + 16

工聯會於聲明內多次提及，美國多次介入事件，企圖抹黑香港形象。他們指出修例屬於香港特區政府內部事務，不容外國干預；而本港於一國兩制下享有基本法賦予的高度自治權，而今次修訂條例由港府提出、按基本法原則交由立法會處理，符合香港高度自治的原則。

工聯會形容林鄭「克盡己職」

對於修訂條例的立場，工聯會認為政府提出的修訂草案符合基本法及有實際需要，可以堵塞現有法例漏洞並完善機制，以令本港能夠合理處理跨境案件。而特首林鄭月娥與保安局已多次應市民意見調整草案內容，形容為「克盡己職」，而修例程序「公開、公允」，工聯會強調將會全力支持政府和特首依法修例。