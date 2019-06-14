【逃犯條例】職工盟呼籲全港僱主僱員　617罷市罷工

職工盟今日（14日）呼籲全港僱主僱員於下周一（17日）罷市罷工，並出席周日民陣舉行的遊行。職工盟指過去一周，已經有很多年輕人在示威中受傷，因此呼籲成年的僱員能夠以遊行及罷工的形式向政府抗議，支援並保護年輕人。職工盟形容，這次反修例運動是全港僱員僱主站在同一陣線的歷史性一刻，因此希望僱主不要向罷工的僱員作出秋後算帳的行為，應對僱員作出理解及支持。

職工盟主席吳敏兒指，她眼見6月9日和6月12日都有大批年輕人走上前線，但受到警察暴力對待，因此呼籲在職的成年人參加本周日的集會及下周一的罷工，以行動支援年輕人。（黃寶瑩攝）

職工盟今日召開記者會，呼籲全港顧員響應全城罷工行動，並參與本周日由民陣發起反對修訂逃犯條例的集會。職工盟以「罷工反送中，人人唔返工」為今次罷工行動的口號。職工盟主席吳敏兒指，她眼見6月9日和6月12日都有大批年輕人走上前線，但受到警察暴力對待，因此呼籲在職的成年人參加本周日的集會及下周一的罷工，以行動支援年輕人。職工盟秘書長李卓人更哽咽道， 香港沒有暴動，只有暴政。香港沒有暴徒，只有愛港的市民。

職工盟强調今次罷工是針對政府而非僱主，有別於以往的經濟性罷工，今次呼籲的是政治性罷工。吳指修訂不但威脅普通僱員和市民的人身安全，更對營商環境造成嚴重破壞，影響投資者信心，罷工的僱員只是履行公民責任，因此呼籲香港各行各業僱主體諒和支持員工罷工的行為，並於下周一響應霸市一天或作出特別安排，容許僱員以罷工方式出席由民陣舉辦的反對逃犯條例修訂集會。吳敏兒形容，今次反對逃犯條例修訂的運動令勞方及資方站在同一陣線，是歷史性的一刻，因此希望僱主能夠支援僱員，不要作出任何懲罰僱員的行為，如扣減人工，福利。

職工盟秘書長李卓人（右）更哽咽道， 香港沒有暴動，只有暴政。香港沒有暴徒，只有愛港的市民。（黃寶瑩攝）

與此同時，職工盟也呼籲僱員響應於下周一的罷工，以參加反對逃犯條例修訂的集會，並將訊息廣泛散播去同一職場，同一行業的同事一同參加， 甚至加入工會。職工盟更草擬罷工通知書予僱員參考。吳敏兒指，希望僱員可以清晰地講出罷工理由，並盡早通知僱主有關罷工的安排，令僱主有所準備。職工盟總幹事蒙兆達則強調，僱員只需要書面通知僱主罷工的決定，並不需要向僱主申請罷工。

被問及員工因罷工而遭受不合理對待或歧視時，職工盟會如何支援，蒙兆達指希望僱主可以體諒及支持員工罷工的決定，並形容僱主秋後算帳的行為是「犯眾憎」，促請僱主考慮此行為的後果和壓力。他續指，如果有僱主作出秋後算帳的行為，各方都應該譴責及制裁僱主，體現「一方有難、八方支援」的精神。蒙指，香港勞工法例無法充分保障員工罷工權利，因此只能靠集體力量，自己保障自已，呼籲僱主不要利用法律漏洞懲罰合理罷工僱員。

職工盟又指， 暫時未能估計響應罷工的人數，不過已經向旗下所有工會發出呼籲。 香港迪士尼樂園職工會，香港中文大學員工總會，建築地盤職工總會等工會也列席於記者會中，並相信他們會積極響應罷工。

職工盟也被問到，如果政府依然在周一的罷工後 ，仍然不收回修訂時，會否有升級行動，吳敏兒指很難預計到時的情況，因此暫未有升級行動的計劃。 她也被問到本周連續的行動，會否令香港人感到疲累而不響應，吳指經過前日警方的暴力清場後，響應的人數只會越來越多，同時希望成年人可以用遊行及罷工方式支援年輕人。蒙兆達亦直斥教育局局長楊潤雄恫嚇教師不要作出罷教行為，指他是與民為敵。