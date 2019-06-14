【逃犯條例】青年民建聯抗議美國干預香港　撐修例大聯盟慰問警察

青年民建聯今日（14日）下午到美國駐港澳總領事館 ，抗議美國干預香港內部事務，誤導香港青年參與違法行為。約20名成員一同叫喊口號，並將請願信交給美國駐港領事館職員。 另一方面，「保公義撐修例大聯盟」到灣仔警察總部送飲料和乾糧活動，慰問警察。

青年民建聯約20名成員到美國駐港領事館示威，抗議美國干預香港內部事務，並將請願信交給美國駐港領事館職員。（盧翊銘攝）

青年民建聯約20名成員到美國駐港澳總領事館示威，抗議美國干預香港內部事務，並將請願信交給職員。

青年民建聯主席施永泰指， 美國當局近期不斷發表偏頗及誤導性言論，歪曲香港修訂逃犯條例的合法性及正當性，藉此煽動青年人，令他們誤解而反對修訂逃犯條例。施表示民建聯對美國的不負責任言論，干預香港內部事務，甚至誤導香港青年參與違法活動，對此表示極度不滿。

施續指，香港與美國當年簽訂移交逃犯協議，是要履行國際義務，共同打擊犯罪，維護法治，不讓逃犯有機會躲藏在香港或美國兩地。今次修訂逃犯條例的目的同樣是讓香港有法律依據，可以與其他地區和國家開展合作，移交逃犯，打擊跨境犯罪。施批評美國政府現在煽動本港青年反對修訂，誤導青年參與違法活動，令青年身犯險境，觸犯法例。民建聯嚴正要求美國停止作出任何不實言論，以及以任何方式干預香港內部事務。

施表示，有部分年輕人受到外國勢力煽動，作出 非理性及暴力的衝擊行為。他舉例，美國當局發出訊息指通過修訂逃犯條例後，會影響香港政策法，此言論誤導及煽動年輕人做一些激進行為去阻止修訂通過，譴責美國以煽動年輕人作政治籌碼。對於外國駐港領事及外國商會都有反對修訂逃犯條例的聲音，他認為修訂逃犯條例是屬於香港內部事務，其他國家不應說三道四。他亦呼籲年輕人要保持冷靜克制，不要作出過激行為，否則應該要受法律制裁。