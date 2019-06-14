【逃犯條例】教協發動罷課　珍惜群組斥無良　荼毒香港未來棟樑

由市民自發的團體珍惜群組今日（14日）分別到教協位於旺角的總部和服務中心聲討教協的罷課行動。群組成員拉起橫額，高叫「教協無良，破壞棟樑；教協無恥，利用學子」抗議口號，表示教協的行動「罔顧細路仔安全」，形同犯法。途中亦有警察在旁維持秩序。

珍惜群組今天分別到教協位於旺角的總部和服務中心聲討教協的罷課行動。（何綽妍攝）

珍惜群組認為修訂《逃犯條例》顧名思義，是將潛逃在港的罪犯送回他進行犯罪的地方受審，但教協歪曲修訂《逃犯條例》的定義，強行將修訂與「送中」扯上關係。他們指此舉「教導細路仔仇恨國家，誤會修例原意。」。

珍惜群組強調教育最重要的一點為教導學生守法，並堅信「守法又何需怕立法和修法。」他們對教協的罷課行動表示強烈譴責，因為教協藉此煽動學生參與犯法行為和危及人身安全的行動，以具攻擊性的武器襲擊警察。

珍惜群組又質疑教協為達到政治目的利用學生和警察，坐享漁人之利，近幾天發生的行動不但造成學生與警察的對立，更造成兩敗俱傷的情況，危害學生、警務人員以及香港。

珍惜群組表示教師煽動罷課為失職，更對罷課不罷教的呼籲作出質疑，認為上學就應該要教書。（何綽妍攝）

珍惜群組續指，教師煽動罷課為失職，更對罷課不罷教的呼籲作出質疑，認為上學就應該要教書。在聲討途中，珍惜群組也指出收到家長報告因簽告假信以參與行動一事與子女吵架，更有指有老師讓學生給父母簽告假信請假去遊行，家長在無奈的情況下要陪小朋友遊行。群組認為教協的罷課行動煽動學生參與危險行動身陷險境，沒有盡維護學生安全的責任。

召集人李璧而指教協的舉動無疑是荼毒孩子，傷害香港和警務人員，因此沒資格插手教育界的事宜，更認為教協應關閉，以割去香港教育界的毒瘤。

教協派代表接收珍惜群組的橫額。（何綽妍攝）