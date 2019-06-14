【逃犯條例】立法會日程下周一二無會議　數小時後更新：會議待定

《逃犯條例》修訂引發連日大規模示威和包圍立法會行動，最終釀成警方施放催淚彈、橡膠子彈及布袋彈驅散示威者，而立法會大會亦無法召開。 立法會秘書處今日（14日）傍晚發新聞稿，其中的日程表顯示，星期一及星期二均「沒有公開或閉門會議」。據了解，立法會主席梁君彥仍未決定是否開會，故現時暫列「沒有會議」。不過數小時後，立法會秘書處發出更新版的新聞稿，周一、二的日程上顯示「會議待定」及「2019 年 6 月 12 日的立法會會議原定在 6 月 12 日、13 日、14 日、17 日 及 18 日舉行。立法會主席早前決定 6 月 12 日、13 日及 14 日不召開會議。至於有關會議何時舉行，主席決定後會再公布。」

《逃犯條例》修訂引發連日大規模示威和包圍立法會行動，最終釀成警方施放催淚彈、橡膠子彈及布袋彈驅散示威者，而立法會大會亦無法召開。（余俊亮攝）

立法會秘書處發出新聞稿表示，立法會及其委員會於下周一至六（17日至22日）的一星期內，將在立法會綜合大樓舉行7個公開會議。而隨稿附上的立法會日程表，6月17、18日兩日，立法會均沒有會議。

而6月19日及20日，即周三、四，立法會大會就會召開會議。不過數小時後，立法會秘書處發出更新版的新聞稿，周一、二的日程上顯示「會議待定」