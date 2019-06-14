【逃犯條例】民主派籲莫信建制「暫緩修例」之說　促林鄭現身交代

修訂《逃犯條例》爭議不絕，在社會就修例表達強烈意見和發生流血衝突後，行會成員及多名建制派議員的態度有所改變，紛紛放話稱當局可考慮暫緩修例。不過，民主派就呼籲市民不要跌落建制派緩兵之計的陷阱，強調市民最終目的是要求撤回修例。 公民黨黨魁楊岳橋表示，衝突發生至今，特首林鄭月娥一直未有現身回應，認為除非由林鄭親自宣布，否則建制派的說話不能相信。他呼籲香港市民不要掉以輕心，要推倒惡法。

民主派會議召集人毛孟靜表示，建制派提及政府應考慮不同方案，是「放風」的行為，指出擱置可以是無限期，但暫緩只是暫停一段時間，政府隨時可以在一星期後再度提出。（李澤彤攝）

《逃犯條例》修訂原定前日（12日）在立法會恢復二讀，但最終演變成大型警民衝突，立法會已連續3日決定不召開大會。多名行政會議成員，包括行會召集人陳智思、成員湯家驊、林正財；立法會前主席曾鈺成和多名建制派議員，今日均不約而同地表態，稱當局可考慮暫緩修例，以紓緩社會怨氣。

民主派則呼籲市民不要相信建制派的說話，稱市民的目的是撤回這條惡法，而亦暫緩修例。民主派會議召集人毛孟靜表示，建制派提及政府應考慮不同方案，是「放風」的行為，指出擱置可以是無限期，但暫緩只是暫停一段時間，政府隨時可以在一星期後再度提出。她認為，林鄭月娥作為一個負責任的特首，應該召開記者會交代。毛孟靜又說，民主派議員明日將到警察總部外示威，歡迎市民加入，一同讉責警方使用暴力對待示威者。

楊岳橋表示，自6.12衝突過後，林鄭除了躲在某處接受電視台專訪及發表一個「黑口黑臉」的講話外，一直未有現身向香港人交代，認為若當局有心解決社會矛盾，就應該與社會見面交代。他又說，近日流傳不少與修例有關的說法，認為除了是由林鄭自己宣布外，其他事件都不能相信，尤其是建制派的謊言。楊岳橋表明，延遲修例不能接受，政府一定要撤回方案。民主黨立法會議員林卓廷就呼籲香港市民不要掉以輕心，一定要推倒惡法。