【逃犯條例】田北俊致自由黨書　籲撐擱置修例：你們也是有良知的

政府修訂《逃犯條例》引發連日大規模示威和市民包圍立法會，事件最終釀成警方出動催淚彈、布袋彈及橡膠子彈鎮壓。 曾在2003年23條立法期間「跳船」、逼使政府撤回草案的現任自由黨榮譽主席田北俊晚上在facebook發帖文，公開致自由黨立法會議員及全體黨友，呼籲「支持擱置修例，刻不容緩」。 他在致黨友書說，「你們也是有良知的好友」，「相信你們可以在這艱難的時刻，為香港市民打下一支強心針。」

田北俊fb截圖

田北俊在社交平台向自由黨立法會議員及全體黨友發表公開信，他指，「關於修訂逃犯條例為香港帶來的連場衝突，我再次呼籲黨內各位議員支持擱置修例，刻不容緩。」

他又大打「戰友牌」，表示「我們一起經歷很多風雨，你們也是有良知的好友」，相信黨友會為港人打下強心針，令大家在「我們熱愛的土地上繼續安居樂業。」

田北俊致自由黨書全文：

致自由黨立法會議員及全體黨友

關於修訂逃犯條例為香港帶來的連場衝突，我再次呼籲黨內各位議員支持擱置修例，刻不容緩。

我們一起經歷很多風雨，你們也是有良知的好友。我相信你們可以在這艱難的時刻，為香港市民打下一支強心針，令大家在這遍我們熱愛的土地上繼續樂業安居。

田北俊

田北俊在社交平台向自由黨立法會議員及全體黨友發表公開信，他指，「關於修訂逃犯條例為香港帶來的連場衝突，我再次呼籲黨內各位議員支持擱置修例，刻不容緩。」（資料圖片/盧翊銘攝）

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2003年爆發數十萬人上街反對23條立法後，田北俊辭去行會成員職務，表明不支持立法，最終令23條被拉倒，當屆政府亦骨牌式崩潰，主理立法的時任保安局長葉劉淑儀辭職，而時任特首董建華其後亦「腳痛」下台。