【逃犯條例】傳未來聚焦民生「派糖」　林鄭民望能否敗部復活？

政府修訂《逃犯條例》引發連日來大規模示威和市民包圍立法會，事件最終釀成警方使用催淚彈、布袋彈和橡膠子彈鎮壓。特首林鄭月娥今日（15日）就宣布暫緩修例，重新諮詢，並且不設時限。 經此一役，擔任特首接近兩年的林鄭月娥，連任「指數」應聲下滑。最終去向如何，仍在北大人一念之間。

▼反對逃犯條例修訂觸發大規模衝突，警用催淚彈、橡膠子彈清場▼

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林鄭月娥甫上任，以「同行（connect）」為競選口號，旨在修補前特首梁振英任內的社會撕裂。上任1年多，她推出多項政策，如教師學位化、班師比、交通津貼、空置稅等，並刻意與泛民營造「有傾有講」的氛圍，原本開局不錯。惟及至今年初，她因陳同佳案，主動提出修訂引渡條例，將疑犯移交到台灣，以及內地及澳門，引起軒然大波。

就算政府及後兩度讓步，包括剔除9個可移交罪類，將可移交罪行的最高刑罰由原本一年以上改為三年以上；另一次修訂則把可移交罪行的最高刑罰由3年以上改為7年或以上，並加強人權保障措施，惟坊間仍不接受。過去一周更兩度發生嚴重警民衝突，令她不得不收回恢復二讀預告。

原本林鄭憑着「好打得」之名，加上與泛民關係沒有前朝般僵冷，連任呼聲頗高，惟經此一役，林鄭政府可謂弄得焦頭爛額，仕途令人關注。據了解，林鄭政府已有算盤，打算在逃犯條例修例一役落幕後，希望能推出更多「惠民」政策，令社會的焦點逐步由政治轉向民生。

事實上，當社會陷入噪動不安時期，往往能刺激政府進行社會福利改革，以緩和局勢。例如香港一直有種說法，當年發生六七暴動，令英國人重新反思香港的管治方針，從而促成了麥理浩時期的連串社會改革，包括十年建屋計劃、九年免費教育，甚至成立廉政公署等重大民生政策。面對香港今日的管治局勢，林鄭會否有魄力推動影響深遠的福利政策？能否令民望敗部復活？這是未來三年政圈的焦點之一。