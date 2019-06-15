【逃犯條例】泛民對暫緩修訂不收貨　呼籲民眾明日繼續上街

泛民主派在特首林鄭月娥召開記者會後，召開記者會回應。 全體泛民均表示對林鄭暫緩的決定不足夠，形容這是緩兵之計。泛民呼籲民眾明天要繼續上街遊行，並要求政府釋放所有被捕人士，停止製造白色恐怖，正式撤回修訂，並要求特首林鄭月娥下台。

毛孟靜（中）批評林鄭現在才知道台灣不會引渡陳同佳，但仍堅持推動修例，是死不認錯。（梁鵬威攝）

全體泛民於特首召開記者會後，亦召開記者會回應林鄭月娥暫緩的決定。記者會開始前全體泛民鞠躬，感謝香港人走出來反對修訂逃犯條例。民主派會議召集人毛孟靜指暫緩修訂並不足夠，並提出4點要求。

一. 要撤回修訂，否則不撒退。 二. 撤回612的暴動定性。 三. 釋放並不檢控所有被捕人士。 四. 林鄭月娥下台。

毛孟靜批評林鄭現在才知道台灣不會引渡陳同佳，但仍堅持推動修例，是死不認錯。民主黨涂謹申補充，林鄭未有就警方使用過份武力道歉，社會未能平心靜氣地討論，造成撕裂。民主黨主席胡志偉亦斥責政府在103萬人和平遊行後發出一個不負責任的聲明，激發衝突，是對不住香港的青年人。民主派區諾軒也批評林鄭月娥偏聽商界及建制派聲音，無視市民廣泛民意。公民黨譚文豪以血腥月娥（bloody Carrie）形容林鄭月娥縱容警方使用武力造成多人受傷。

對於警方將6月12日的示威定性為暴動，議會陣線朱凱迪指，林鄭月娥是因為有警員及市民受傷才決定暫緩修訂此說法是非常危險，因為她無視了市民和平的聲音，迫使市民只會用勇武方式發聲。工黨張超雄強調6月12日的示威不是暴動，六七暴動才是真正暴動，並透露社福界會在下周一繼續罷工。

就有警員在醫院拘捕示威者一事，專業議政李國麟指有醫院要求用電郵及表格方式紀錄參與示威的受傷人士，是在製造白色恐怖，破壞醫護及傷者的關係。民主黨鄺俊宇指有警員在醫院拘捕受傷的示威者是製作白色恐怖，令到人心惶惶。張超雄亦譴責警員拘捕受傷的示威者。

人民力量陳志全則表示感謝外國關注香港的情況，尤其感謝台灣人及台灣政府明確表示不會接納香港修訂逃犯條例。

民主黨許智峯指民主派議員力量有限，需要市民及年輕人走上街頭，才可以迫使林鄭月娥讓步，他亦認為香港在沒有民主的情況下，人權自由是非常之脆弱。（梁鵬威攝）

至於後續行動方面，民主黨許智峯指民主派議員力量有限，需要市民及年輕人走上街頭，才可以迫使林鄭月娥讓步，他亦認為香港在沒有民主的情況下，人權自由是非常之脆弱。新民主同盟范國威批評林鄭暫緩的決定只是緩兵之計，因此需要透過明日的遊行，利用民意迫使政府撤回修訂。他亦要求成立獨立委員會，跟進警方濫用武力情況，及查清責任誰屬。民主黨黃碧雲則指出，監警會要重新檢視警員使用武力的指引。議會陣線葉建源指，很多學生及老師因參與反對修訂條例的活動而感到焦躁及憤怒，質問林鄭月娥為何造成如此局面，令老師學生走上街頭。他並要求政府向受傷的市民道歉，賠償和追討責任。