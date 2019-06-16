【逃犯條例】施寶盛寄語港人「捍衛香港」　堅持要求政府撤回修訂

「體育不談政治」、「足球歸足球、政治還政治」，不少運動迷這樣說。
不過，運動員可不這麼想，至少施寶盛不這樣認為。
這位香港著名花式足球員，周日（6月16日）在Facebook寫下心聲，希望香港人可以「捍衞這個家，直到最後一刻」。
施寶盛一直敢就政治議題發聲，今次亦不例外，昨日亦有就特首林鄭月娥宣布暫緩逃犯條例修訂表態，堅持要求港府撤回方案。
周日民主人權陣線發動撤回修訂大遊行，施寶盛亦於FB撰文，希望港人團結。他一開始就對有聲音指示威人士「收錢」、「有組織在背後察劃」作出反擊：「絕大部份的他們，一生都從未參與任何政治活動，甚至連最基本的選民都從未登記。」又指這些批評聲音「從不知道什麼是權利」，「什麼是義務」，亦不知道什麼是自發與犧牲，「他們大部分都來自於同一個生活模式，一切的資訊都是來自於同一個電視媒體」。
施寶盛希望港人可以守衛香港。（資料圖片、梁鵬威攝）
施寶盛希望批評示威的人可以看清事實，「不要再指責守護香港的人」。（資料圖片、梁鵬威攝）
希望反對示威聲音「看清事實」 港人團結守護家園
對31歲的施寶盛來說，最痛心的不是「政府警察對市民開槍」，因為「They will pay for it」（他們會為此付出代價），令他痛心疾首的莫過於教導年青一代要明是非對錯的人，「但自己卻是一位顛倒黑白、冷血無知的人」，希望這些人能看清事實，「回頭是岸」。他說：「你只需看清事實，不要再指責守護香港的人，事實就是『生於斯、長於斯』，香港是我們的根，也是我們唯一的家。」
施寶盛作指香港人會「誓死捍衞這個家，直到最後一刻」，希望自己「將來能成為一位能讓自己兒女引以為傲的父母」。
施寶盛於自己專頁寫下心聲。（施寶盛 Facebook）
施寶盛FB全文：
對於一生做任何事都只為利益的人
都會認為遊行既（嘅）人一定係收左（咗）錢
更是有組織在背後察劃。
絕大部份的他們，一生都從未參與任何政治活動
甚至連最基本的選民都從未登記。
他們一生都從不知道什麼是權利
更不知道什麼是義務
什麼是自發 什麼是犧牲
他們大部分都來自於同一個生活模式
一切的資訊都是來自於同一個電視媒體。
他們會認為學生年少無知 被人利用
但他們沒有反思 為什麼政府無視大律師公會三千名大法官，律師，法治的守護者走上街頭，28個國家，一百零三萬名市民上街要求撤回的訴求。
甚至到最後，更有人以死相諫。成為第一位被政權謀殺的香港人。
我也是別人的兒子 我相信作為兒女
其實最心痛絕對不是政府警察對市民開槍，
因為他們將要為此付出沉重代價。
They will pay for it .
最痛的莫過於如果養育自己的父母或者親人
自小教導你要明辨是非對錯
但自己卻是一位顛倒黑白 冷血無知的人
我相信一生都會以這個家庭為恥。
苦贈各為已為人父母的 "回頭是岸" 四個字
你不用走上前線 更不用與政權對抗
你只需看清事實 不要再指責守護香港的人
事實就是 “生於斯 長於斯”
香港是我們的根 也是我們唯一的家
我們一出生就在這裡
對於任何壓迫 我們從來都沒有退路
可以的話 我們還希望留一絲顏面去面對我們將來的兒女
所以我們會誓死捍衞這個家 直到最後一刻。
最後一個 亦是唯一一個。
最後，願我將來能成為一位能讓自己兒女引以為傲的父母。
就如同我希望有一個能讓自己 引以為傲的父母一樣。