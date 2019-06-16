【逃犯條例】施寶盛寄語港人「捍衛香港」　堅持要求政府撤回修訂

「體育不談政治」、「足球歸足球、政治還政治」，不少運動迷這樣說。 不過，運動員可不這麼想，至少施寶盛不這樣認為。 這位香港著名花式足球員，周日（6月16日）在Facebook寫下心聲，希望香港人可以「捍衞這個家，直到最後一刻」。

施寶盛一直敢就政治議題發聲，今次亦不例外，昨日亦有就特首林鄭月娥宣布暫緩逃犯條例修訂表態，堅持要求港府撤回方案。

周日民主人權陣線發動撤回修訂大遊行，施寶盛亦於FB撰文，希望港人團結。他一開始就對有聲音指示威人士「收錢」、「有組織在背後察劃」作出反擊：「絕大部份的他們，一生都從未參與任何政治活動，甚至連最基本的選民都從未登記。」又指這些批評聲音「從不知道什麼是權利」，「什麼是義務」，亦不知道什麼是自發與犧牲，「他們大部分都來自於同一個生活模式，一切的資訊都是來自於同一個電視媒體」。

施寶盛希望港人可以守衛香港。（資料圖片、梁鵬威攝）

施寶盛希望批評示威的人可以看清事實，「不要再指責守護香港的人」。（資料圖片、梁鵬威攝）

希望反對示威聲音「看清事實」 港人團結守護家園

對31歲的施寶盛來說，最痛心的不是「政府警察對市民開槍」，因為「They will pay for it」（他們會為此付出代價），令他痛心疾首的莫過於教導年青一代要明是非對錯的人，「但自己卻是一位顛倒黑白、冷血無知的人」，希望這些人能看清事實，「回頭是岸」。他說：「你只需看清事實，不要再指責守護香港的人，事實就是『生於斯、長於斯』，香港是我們的根，也是我們唯一的家。」

施寶盛作指香港人會「誓死捍衞這個家，直到最後一刻」，希望自己「將來能成為一位能讓自己兒女引以為傲的父母」。

施寶盛於自己專頁寫下心聲。（施寶盛 Facebook）