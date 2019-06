【逃犯條例】施寶盛寄語港人「捍衛香港」　堅持要求政府撤回修訂

施寶盛一直敢就政治議題發聲,今次亦不例外,昨日亦有就特首林鄭月娥宣布暫緩逃犯條例修訂表態,堅持要求港府撤回方案。

周日民主人權陣線發動撤回修訂大遊行,施寶盛亦於FB撰文,希望港人團結。他一開始就對有聲音指示威人士「收錢」、「有組織在背後察劃」作出反擊:「絕大部份的他們,一生都從未參與任何政治活動,甚至連最基本的選民都從未登記。」又指這些批評聲音「從不知道什麼是權利」,「什麼是義務」,亦不知道什麼是自發與犧牲,「他們大部分都來自於同一個生活模式,一切的資訊都是來自於同一個電視媒體」。

希望反對示威聲音「看清事實」 港人團結守護家園

對31歲的施寶盛來說,最痛心的不是「政府警察對市民開槍」,因為「They will pay for it」(他們會為此付出代價),令他痛心疾首的莫過於教導年青一代要明是非對錯的人,「但自己卻是一位顛倒黑白、冷血無知的人」,希望這些人能看清事實,「回頭是岸」。他說:「你只需看清事實,不要再指責守護香港的人,事實就是『生於斯、長於斯』,香港是我們的根,也是我們唯一的家。」

施寶盛作指香港人會「誓死捍衞這個家,直到最後一刻」,希望自己「將來能成為一位能讓自己兒女引以為傲的父母」。

施寶盛FB全文:

對於一生做任何事都只為利益的人

都會認為遊行既(嘅)人一定係收左(咗)錢

更是有組織在背後察劃。

絕大部份的他們,一生都從未參與任何政治活動

甚至連最基本的選民都從未登記。

他們一生都從不知道什麼是權利

更不知道什麼是義務

什麼是自發 什麼是犧牲

他們大部分都來自於同一個生活模式

一切的資訊都是來自於同一個電視媒體。

他們會認為學生年少無知 被人利用

但他們沒有反思 為什麼政府無視大律師公會三千名大法官,律師,法治的守護者走上街頭,28個國家,一百零三萬名市民上街要求撤回的訴求。

甚至到最後,更有人以死相諫。成為第一位被政權謀殺的香港人。

我也是別人的兒子 我相信作為兒女

其實最心痛絕對不是政府警察對市民開槍,

因為他們將要為此付出沉重代價。

They will pay for it .

最痛的莫過於如果養育自己的父母或者親人

自小教導你要明辨是非對錯

但自己卻是一位顛倒黑白 冷血無知的人

我相信一生都會以這個家庭為恥。

苦贈各為已為人父母的 "回頭是岸" 四個字

你不用走上前線 更不用與政權對抗

你只需看清事實 不要再指責守護香港的人

事實就是 “生於斯 長於斯”

香港是我們的根 也是我們唯一的家

我們一出生就在這裡

對於任何壓迫 我們從來都沒有退路

可以的話 我們還希望留一絲顏面去面對我們將來的兒女

所以我們會誓死捍衞這個家 直到最後一刻。

最後一個 亦是唯一一個。

最後,願我將來能成為一位能讓自己兒女引以為傲的父母。

就如同我希望有一個能讓自己 引以為傲的父母一樣。