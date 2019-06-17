【逃犯條例】 社福界逾300人響應罷工抗議：與年輕人一起走下去

社福界今早發起罷工，有五個不同的社福界組織發動，約有300個社工或社工系學生參加。各個團體先在灣仔駱克道遊樂場集會，高呼撤回修訂條例及釋放被捕學生等要求。各團體輪流發言，指社工在反對修訂條例的運動中， 可以做到支援年輕人的角色，尤其是情緒支援方面。社福界亦呼籲同工以不同崗位支援運動，例如提供被捕教育及支援罷課學生等。

逾300名社工今早響應罷工，到政府總部附近抗議。（歐嘉樂攝）

社福界今早發起罷工，由五個團體如社工復興運動、張超雄辦事處、社會工作者總工會等團體發動，亦有社工系學生參與。五個團體於共同聲明中指社褔界有一致訴求，包括要求特首撤回條例，撤銷暴動定性，追究開槍責任，問責官員下台和釋放被捕人士。

五個團體輪流發言，邵家臻議員辦事處職員指，邵家臻雖然身陷囹圄，但依然心繫反修例運動，並構思罷工行動。他希望在場社工可以以行動實踐社工價值。立法會議員張超雄亦有到場 ，他向在場社工致敬，因同工們犧牲工作時間以支援運動。他指社工應該要守護和平，化解衝突，並指出前日有一反對修訂條例的市民墮樓身亡後，許多年青人情緒不穩定，因此希望社工同工們可以支援年輕人的情緒。

社工復興運動發言人指非常感謝及尊重罷工的同工，因為他們犧牲了自己工作的時間走上街頭。他補充今次罷工成功向政府表達社工同工會因為社會不公義而走上街頭，守護學生，而社工在反修例運動中亦有一定角色。他亦呼籲社工要作支援，與年輕人一起走下去。

社會工作者總工會發言人亦強調，雖然今日五個團體呼籲社工同工罷工，但同工們仍然可思考自己在工作崗位以外有什麼角色可以支援年青人。 社福機構會員公會發言人指，雖然沒有完善的法例保障同工的罷工權利，但同工依然走出來證明社工的決心。

團體亦呼籲集會完結後，在場社工可分為幾個小隊，包括地區支援隊，被捕教育隊，外展社區隊等，利用罷工的時間在不同角色及崗位支援反對修例的運動。