【逃犯條例】人民日報海外版社評：凝心聚力共促香港繁榮發展

香港政府周日（16日）經過新一輪大型遊行後，宣布暫停修訂具爭議的《逃犯條例》，《人民日報》海外版周一（17日）發表社評，以「凝心聚力共促香港繁榮發展」為題，強調中國中央政府仍然支持行政長官林鄭月娥暫緩修例的決定，並希望港府團結社會各界，把握改革機遇，發揮香港在國家發展的地位，改善民生，實現惠民政策措施。

以下為《人民日報》海外版社評的完整內容：

香港特別行政區行政長官林鄭月娥6月15日宣佈暫緩《逃犯條例》修訂工作，以開放態度全面聆聽社會意見。香港各界普遍表示支持，希望社會盡快恢復平靜，專注經濟民生發展。中央政府堅定支持行政長官和特區政府依法施政，堅定支持特區政府維護法治和市民合法權益，堅決反對外部勢力干預香港事務和中國內政，支持特區政府暫緩審議修例並進一步聽取社會意見的決定。希望廣大香港市民理性和平守護好穩定的共同家園，凝心聚力共促香港的繁榮發展。

林鄭月娥行政長官上任兩年來，以「志不求易、事不避難」的精神，帶領香港特別行政區政府積極作為，服務香港、服務國家，堅定維護一國兩制方針和基本法，認真謀劃香港長遠發展，積極參與粵港澳大灣區建設和共建「一帶一路」，著力破解事關廣大居民切身利益的問題，努力為青年人成長和發展創造條件，取得了良好成績。中央政府對林鄭月娥行政長官和特別行政區政府的工作給予充分肯定。

安全是香港繁榮穩定的基本保障。香港特區政府此次提出與移交逃犯相關的兩個條例修訂工作，是為了填補現有法律漏洞，彰顯社會公義，具有正當性和必要性。中央堅定支持特區有關修例工作，相信經過特區政府努力工作和社會各界的理性討論，香港社會一定能夠消除疑慮，達成共識，共同維護香港在國際社會的良好法治形象。

發展是香港繁榮穩定的立身之本。當前，謀發展、保穩定、促和諧是香港廣大市民的共同願望，也是香港特別行政區的主要任務。粵港澳大灣區建設是培育香港新優勢、發揮新作用、實現新發展、作出新貢獻的重大機遇，為香港繁榮發展提供了更加廣闊的舞台。中央政府高度重視香港在推進大灣區建設中發揮優勢和作用，支持香港融入國家發展大局，不斷增進香港同胞民生福祉。作為大灣區中心城市之一，香港被賦予輻射帶動周邊地區的引擎作用。香港要鞏固和提升作為國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐的地位，推動金融、商貿、物流、專業服務等向高端高增值方向發展，大力發展創新及科技產業，建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心。

「來而不可失者，時也；蹈而不可失者，機也。」希望香港特別行政區政府繼續團結帶領香港社會各界人士，和衷共濟、奮力進取，抓住新一輪改革開放機遇，以「香港所長」對接「國家所需」，保持經濟平穩增長，持續改善民生，努力將各項惠民政策措施落到實處。也希望香港各界從國家根本利益和香港整體利益出發，廣泛凝聚共識，維護社會安定，推動經濟發展，珍視法治環境，確保香港在一國兩制方針和基本法規定的軌道上穩步前進。

（人民日報海外版）