政府修訂《逃犯條例》引起軒然大波，特首林鄭月娥日前雖然表明暫緩《逃犯條例》修訂，但未能平息民憤同時、亦挑動建制派情緒。有建制派議員明言，擔心政府此舉會影響年底區議會選舉，特別是上屆票數與民主派拉鋸的選區以及中產選區會出現危機，尤其關注沙田、深水埗等兩邊議席數目差距較細的區議席，會因失卻幾個議席而被民主派重奪區議會主席的「制空主導權」。不過亦有消息人士認為，情況應不會如2003年區議會選舉般嚴峻，因近年建制派的民生工程不俗，相信不少選區能守住穩固的基本盤。

特首林鄭月娥日前宣布暫緩《逃犯條例》修訂前與建制派議員會面，解釋暫緩決定以及向他們致歉。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府自2月推行《逃犯條例》修訂開始，建制派一直支持和配合政府，不但在立法會《逃犯條例》修訂草案委員會中，阻止民主派拖延會議，建制派團體亦空群出動，馬不停蹄在公開場合及落區宣傳修例好處。

不過直到立法會修訂《逃犯條例》草案委員會鬧雙胞胎後，政府決定將草案直上大會恢復二讀，此舉引起市民不滿和反彈。在6月9日有過百萬名市民上街遊行反對修例，警方當時稱有24萬人參加，即晚政府發聲明稱會如期二讀。民氣一直升溫至6月12日，約4萬名市民發起包圍立法會行動，最終爆發警民衝突，警方最終發射約150枚催淚彈、布袋彈及橡膠子彈驅散示威者。

昨日反對修訂《逃犯條例》遊行結束後，官方宣布遊行參與人數高達「200萬+1」人，而警方則表示經原定路線高峰期有33.8萬人。（資料圖片/盧翊銘攝）

政府始料不及，最後在上周六召開記者會宣布暫緩修例，不過此舉未能平息民憤、亦挑動建制派情緒。有指特首林鄭月娥在記者會召開前約見建制派議員道歉，不少建制派表明擔憂年底的區議會選舉，有議員哭訴，更有流傳稱有議員向其說粗言穢語。

有建制派直言，起初政府修例時不擔心會影響區議會選情，認為建制的基本盤亦足以贏出。不過基於政府的推銷工作不佳，引起中間派、淺藍人士反彈，更有部分「倒戈」反對修例。該人士明言，建制派一直力挺林鄭修例，政黨、社團「瞓身」幫忙，惟6月9日及6月16日的遊行人數超乎他們想像，反映民意洶湧，建制派「跟車太貼」，的確會造成一定影響，特別是在上屆票數與泛民拉鋸的選區以及中產屋苑會出現危機，如黃埔花園、東區康怡花園、西九龍「四小龍」等。該人士又指，近日建制派政黨於父親節落區舉辦活動時，亦遇到街坊質問《逃犯條例》修訂立場，令他們感到危機感。

建制派擔心的，是一些在上屆選舉中僅以數十票至一百餘票「僅僅熟」勝出的選區，「只要選區內多了幾十人出來投給民主派，加上有幾十個中間派倒戈，選舉結果便逆轉，由贏變輸。」

現時部分區議會內，建制派與民主派的議席數目差距不大，建制派僅能以少許票數奪得區議會議席位置，如建制派議席少幾席，或令這些區議會「淪陷」重落民主派之手，這是有關方面最擔憂的事情。

不過，有建制派人士預料，年底區議會選舉的情況雖然沒有之前般理想，但不會如2003年的嚴峻，因近年建制派的民生工程不錯，相信選舉會有穩固的基本盤。