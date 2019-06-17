【逃犯條例】陳沛然質疑將示威者資料交警方　醫管局否認並予譴責

政府修訂《逃犯條例》引發嚴重社會紛爭，觸發警方發射催淚彈、橡膠子彈和布袋彈等驅趕示威者，集會人士與警方發生流血衝突，事後警方承認有在公立醫院拘捕因參與示威而被捕的示威人士，惹來前線醫護人員質疑。 醫學界立法會議員陳沛然今日（17日）披露，急症室電腦有一個免登入系統，涉嫌將申報了的病人資料，包括示威者資料泄露給警方。他批評醫管局管理層謊話連篇，沒有維護病人權益，促當局馬上公開交代。 醫管局回覆查詢時指，醫管局的「急症室資訊系統」內設有「災難」單元（Disaster Module），系統屬局方內部內聯網，為封閉系統，並無與任何醫管局以外機構的電腦系統有聯繫及連接，並只限擁有相關權限的醫管局職員進行查閱，任何非醫管局人士、包括警方均無權登入相關系統。

醫學界立法會議員陳沛然披露，急症室電腦有一個免登入系統，涉嫌將申報了的病人資料，包括示威者資料泄露給警方。（資料圖片/梁鵬威攝）

反對修訂《逃犯條例》集會引發大型警民衝突，多名示威者受傷，有多達79人需要送院。 其後警方在612衝突中拘捕11人，涉及暴動罪、公眾地方內擾亂秩序行為、非法集會，以及襲警；警方承認有在公立醫院進行拘捕，惹來前線醫護人員質疑，為何警方如此快收到消息並拘捕有關人士。

醫管局其後兩次發新聞稿回應，稱會致力保障病人私隱，所病收集的病人資料均以臨床需要為基礎，並恪守有關閱讀權限的守則。之後的澄清新聞稿就指，在對外發放資訊方面，醫管局只會向外公布整體傷病數字，不同性別的總人數、年齡範圍，與及簡單情況分類，例如危殆、嚴重，穩定等，不會提供個別病人的個人或臨床資料。而有關系統及做法已經沿用多年，在不同的大型事故中發揮了很大的作用。

陳沛然批評醫管局管理層謊話連篇，沒有維護病人權益，促當局馬上公開交代。 （歐嘉樂攝）

不過，陳沛然透露，有多於一間醫院及多名同事都向他投訴，發現急症室的電腦系統內有一個「for police」的專用版面，內容有包括求診者的姓名、年齡、性別、身份證號碼、電話號碼等資料，亦把病人分別歸類了「發燒」（Fever from institution）、「立法會外大型集會」（Mass Gathering outside Legco）和「肺炎」（pneumina）。醫護人員無須登入系統便可直接查詢及列印資料。

恰巧的是，醫管局總辦事處於上周三（12日）早上9時許發出的電郵，指示各院將立法會大型活動傷者，登記為立法會外大型集會，並要列明是警察、記者、市民或其他。

陳沛然批評，醫管局管理層大話連篇，將示威者資料泄露予警方，違犯私人守則，又擔心新聞稿中所指「有關系統及做法已經沿用多年」，過去是否一直有類似做法，到現在無停止過將資料交給警方，日後只會嚇怕在示威中受傷的人士，令他們不敢求醫。

陳沛然形容，公開資料形同是與醫管局「割蓆」，指出前線醫護人員對此感到憤怒，要求管理層公開道歉，公開報警真相及立即停止申報系統；並要求個人資料私隱專員公署介入調查，以挽回市民和醫管局前線醫護人員的信心。 他又建議，前線同事暫時不要就求傷的病人加上「立法會外大型集會」標籤。

醫管局指，就上周三示威，醫管局並沒有將任何病人資料交予警方。由於資料可能涉及個人私隱，每次進入系統及列印前，必須先以使用者名稱及密碼登入，因此所有的列印工作都會在電腦留下紀錄，以防濫用。局方稱，所有資料必須要由索取資料一方向醫管局提出要求，並且符合協助救援工作、協助傷者或家屬需要兩個目的。

局方對有人散播不實言論深表遺憾，並對發布不實言論人士破壞醫患關係予以譴責，正跟進是否有人將透過系統列印出來的病人資料外洩，並不適當地外傳，並已通知私隱專員公署，就可能有人不法進入電腦系統及洩漏病人私隱進行通報。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，是次懷疑洩露受傷示威者個人資料事件，醫管局必須徹查及公開事件始末，以了解是否有個别醫護人員侵犯私隱，沒有依循既有機制便向警方提供資料；日後如公立醫院需紀錄具政治性質的重大事故的傷亡狀況，應只紀錄涉及人數而不應連結病人的個人資料。