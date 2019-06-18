【逃犯條例】林鄭哽咽稱反省　「知道年輕人想有懂得聆聽的特首」

6.16反對修訂《逃犯條例》大遊行後，行政長官林鄭月娥今日（18日）首次現身，她在記者會指向每一位香港市民真誠道歉，稱「我個人需要為此負上好大責任」。年對兩次大遊行均出現大量年輕人身影及訴求，林鄭語帶硬咽地說，明白年輕人想擁有一個明白他們感受的行政長官，「我知道你們希望你們的特首是一個懂得聆聽、尊重關心年輕人的特首。」

616遊行上，人群舉出「林鄭下台」標語。（資料圖片／羅君豪攝）

一身白衣的林鄭下午4點在政府總部召開記者會，他指遊行人士表達對修例的憂慮，以及對政府特別對她個人的不滿，她稱有認真反思、反省，現向市民道歉：「過去幾個月的爭議，是由於特區政府處理修例工作的不足，我個人需要為此負上好大責任，這件事引起社會矛盾、紛爭和焦慮，我在此向每一位香港市民真誠道歉。」

她又表示，對於參與遊行的市民、警員和記者在衝突中受傷，她感到十分難過。她說：「過去多次遊行，她見到很多熱愛香港的市民，行咗幾個鐘，希望政府聆聽他們的聲音。有爸爸媽媽為了他們的下一代走出來，有一向沉默的市民，也有青年人覺得要出來轉達意見。」她強調，她明白市民的感受，特別是明白年輕人想擁有一個明白他們感受的特首，「我知道你們希望你們的特首是一個懂得聆聽、尊重關心年輕人的特首。事實上，與青年同行是她參選行政長官的承諾，深信你們和我一樣期昐香港是一個仁愛、有良好管治的社會。」

她表示，明白年青人對社會問題會有不同想法，知道大家對於香港的未來是充滿熱誠。

她一再強調，今次出來致歉，「因為覺得我個人需要為呢件事負上責任。」

政府2月推出修訂《逃犯條例》至今遇上大量反對聲音，過去的星期日更有第4次反修例，民陣公布遊行人數「接近二百萬零一個人」，警方估計經原定路線遊行人數，最高峰為33.8萬人。

當日遊行完結前，政府發新聞稿，指林鄭因工作上不足令社會出現大的矛盾，「為此向市民致歉，並承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務」，聲明未有提及會撤回法案。

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