【逃犯條例】林鄭因修例大傷　陳智思成得益者？

特首林鄭月娥於上周六（15日）宣布「暫緩」《逃犯條例》修訂，但民陣翌日再次發起遊行要求政府「撤回」修訂，大會公布有近200萬人上街，警方則指經原定路線高峰期有33.8萬人參加。 經此一役，林鄭月娥能否連任，頓時引起懷疑。一直被指「長期後備」的行政會議召集人陳智思，近期不停露面，猶如林鄭代言人。政界流傳他行情看漲，有機會取而代之，但亦有人質疑他未能協助林鄭分析民情，政界在此役可算是風起雲湧。

林鄭月娥於2017年中挾高民望上任，當時她以「修補社會撕裂」及「同行（we connect）」為競選口號。上任之始，她一直處理民生事項，未有觸及敏感政治議題。今年2月起她提出要處理台灣殺人案，所顯示的「漏洞」，即不能移交逃犯往／由中國內地、台灣及澳門。未料此事引起的爭議如雪球般愈滾愈大，民陣4次發起遊行，一次比一次多人，最後兩次，即前周日（9日）及上周日（16日），較有高達數以十萬、甚至百萬人上街，最終要急轉軚，「暫緩」修例。

經此一役，林鄭月娥未來3年施政可謂舉步維艱，亦令人關注連任前程。有政界中人留意到，身為林鄭「首席智囊」的陳智思，由上周三警民衝突起，每日接受傳媒訪問，由上周三暗示不希望出動到解放軍，到上周五率先提出應暫緩修例，最近一日更建議林鄭應多次道歉。

陳智思一直都是如當年的梁振英，是「N屆唔選」特首的「長期後備」，現時林鄭月娥面對上任以來最大危機，有政界人士就指，陳智思擁有商界背景，曾擔任10年立法會議員，亦擔任過多個重要公職主席，如嶺南大學校董會主席、古物諮詢委員會主席、社聯主席等，並由2004年起已擔任行會成員，從政履歷豐富。

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惟另一方面，政界有人質疑他身為林鄭「智囊」，卻未能為林鄭提供最新民情判斷，最終令整條法案「兵敗如山倒」。而周日中聯辦會見人大政協時，中聯辦主任王志民不點名批評有人於林鄭宣布暫緩修訂前「亂講嘢、出風頭、爭住出鏡」。政界中人分析，王志民是指不少行會成員，亦有指是身兼港區全國人大代表的立法會議員田北辰，未知身兼港區全國人大代表的陳智思會否因此而受牽連。田北辰則稱自己沒有內幕，故不是王志民口中的人。