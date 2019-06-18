【逃犯條例】黃之鋒出獄感言　批盧偉聰5人暴動論：分化示威者

因佔旺藐視法庭入獄兩個月的香港眾志秘書長黃之鋒昨日（17日）服刑完畢，隨即趕到金鐘立法會示威區，聲援反對修訂《逃犯條例》的集會人士。他今早在fb發表出獄感言，對612示威者被圍困於中信大樓裡，遭警察迫得無路可退的影片感到可怕，形容是「如同置身於恐佈襲擊現場」；他遺憾自己因服刑而錯過所有示威行動，出獄後盼能「百倍償還」，與香港人一起贏得徹底的勝利。

黃之鋒稱遺憾錯過所有示威行動，盼能百倍奉還。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港在過去兩週，有破歷史新高的人數參與反對修訂《逃犯條例》的遊行活動，惟黃之鋒因佔旺藐視法庭入獄兩個月，未能參與其中。他出獄後發表感言，稱昨晚取回手機後，看到網上流傳一段警察手持槍械和催淚彈，在中信大廈外包抄市民，眾人在煙霧中逃亡，形容就好像「置身於恐佈襲擊現場」一樣。黃之鋒稱對此感到心酸，更自責為何不能身處現場，當時只可在獄中望天打卦。

黃之鋒又批評，昨晚警務處處長盧偉聰突然搬出只有五個人參與暴動的說法，是意圖分化示威者，但市民對於警方亂槍射擊市民的仇與恨，不會被盧偉聰的語言偽術打發掉。他重申，政府要回應示威人士的幾個訴求，包括「林鄭下台」、「收回暴動定性」、「停止濫捕檢控示威者」，以及要求立法會成立專責委員會作調查。

黃之鋒最後說，他在過去三星期錯過了所有示威活動，如今歸位後盼能百倍奉還，「有著比起國教和雨傘還要大的投入，與香港人一起贏得徹底的勝利」。