賀一誠參選澳門特首　稱全因大灣區　「無欽點、無見中聯辦」

澳門第5屆行政長官選舉將於今年8月舉行，被視為大熱的澳門立法會主席賀一誠宣布參選，角逐澳門特首寶座。被問到是否已獲中央欽點，賀一誠斬釘截鐵地稱自己沒有獲中央欽點，又明言決定參選的過程中，無見過澳門中聯辦和港澳辦。 至於有否信心以大比數當選特首，他僅稱今屆選委會中有很多新面孔，不是他的熟朋友，坦言自己「心中無數」，又說：「每票都會盡能力爭取支持」，不過對取得至少66張提名票「入閘」很有把握。 《香港01》記者吳倬安 澳門報道

賀一誠指參選澳門特首全因大灣區，稱無欽點、無見中聯辦。（梁鵬威攝）

62歲的賀一誠今天上午11時舉行記者會，宣布正式角逐特首寶座。賀一誠曾於3年前稱不會參選特首，他在記者會解釋參選原因，稱因大灣區發展，很多朋友希望他出來參選特首。他解釋指，中央早前公布大灣區發展綱要，若澳門要融入大灣區發展，最大問題是如何與香港和其他9市「磨合」，包括稅制、法制等，故很多澳門朋友希望他能藉其經驗，「希望我可以出嚟進行呢項工作（大灣區）」。他又指若澳門錯失投入大灣區機遇，便會被邊緣化。

至於被指有葡國居留權，賀一誠解釋，他在澳門土生土長，出生的時代只能取得葡國的證件和護照，他表示自決定參選特首，已展開注銷葡國國籍和居留權的手續，並稱已完成所有手續，「未參選前已經決定放棄，唔想到今日先有記者提出，咁我仲麻煩，選唔到都唔會保留（國藉）」，強調不存在誠信問題，又表示將在今日展開辭任立法會議員和主席的手續。

賀一誠在參選宣言中表示，他對澳門有深厚感情，自己在澳門出生、上學、工作和生活，經歷了人生各個階段，也見證了澳門多年來的演進變遷，又指他在2000年當選為澳區全國人大代表， 2009年參選議員進入立法會，先後擔任立法會副主席、主席，多年來參與最高國家權力機關工作，讓他對國家建設與發展有深切認識，其中在行政會和立法會工作，使他更全面接觸了澳門社會，對澳門居民關心的交通，住房，醫療和日常生活遇到的民生困難有真切感悟，對澳門社會的當前問題和長遠發展有了更深入的思考。

他承諾若當選，將必定嚴格按照憲法和澳門《基本法》履職施政，全面準確貫徹「一國兩制」，「澳人治澳」和高度自治的方針，強調自己必定不忘初心、奮發進取，以「協同奮進，變革創新」為理念， 向優化民生，多元發展的目標邁進，把「一國兩制」在澳門的「偉大實踐」推向前進。

賀一誠在記者會上公布競選辦公室成員，選舉代理人為立法會議員邱庭彪，辦公室主任為澳門廠商聯合會會長崔煜林，副主任則為身兼立法會副主席的澳門工會聯合總會副會長林香生。