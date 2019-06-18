【逃犯條例】賀一誠參選澳門特首　稱或考慮與港銜接引渡罪犯事宜

澳門第五屆行政長官選舉將於今年八月舉行，被視為大熱的澳門立法會主席賀一誠宣布參選，角逐澳門特首寶座。 被問到當選後會否與香港政府商討長期引渡協議，及香港近期《逃犯條例》爭議，賀一誠形容這是一個「好大嘅風波」，指修例是香港的內部事務，他不應作評論，相信香港政府有信心能處理此風波。 他又表示，若他當選特首，會考慮與香港銜接有關移交逃犯的事宜。

澳門第五屆行政長官選舉將於今年八月舉行，被視為大熱的澳門立法會主席賀一誠宣布參選，角逐澳門特首寶座。（梁鵬威攝）

信港府有能力解決修例風波

政府修訂《逃犯條例》引起軒然大波，剛過去的兩個周日分別有一百萬人和二百萬人參與遊行反修例。賀一誠形容事件是一個「好大嘅風波」，指修例事宜是香港內部事務，他個人不應作出評論，但相信。他希望有關外部勢力「唔好參與太多外部事務」。

香港與澳門目前沒有長期引渡協議，在澳門捲入歐文龍案而被判監的華人置業前主席劉鑾雄和商人羅傑承，因兩地沒法移交罪犯，澳門未能申請移交二人至澳門服刑。

被問到當選後否與香港政府商討長期引渡協議，他指現屆澳門政府就引渡事宜有其考慮，至於若他當選，下屆政府會考慮與香港銜接有關移交逃犯的事宜，「如果我當選，下一屆政府都應該會有所考慮銜接呢件事（移交逃犯）。」

賀一誠曾於三年前稱不會參選特首，他在記者會解釋參選原因，稱因大灣區發展，很多朋友希望他出來參選特首。（梁鵬威攝）

62歲的賀一誠於2000年起開始擔任全國人大代表，2009年循工商金融界別當選立法會議員，2013年當選立法會主席。2016年8月，賀一誠曾稱自己不會參選第五屆行政長官，不過在今年2月，賀一誠表示有意參選，並稱以他擔任立法會主席的經驗，不怕走進「熱廚房」。

除了賀一誠，目前還有3人表明有意競選特首寶座，包括投資顧問公司董事梁國洲、前澳門光明報社長許榮聰，以及澳門居民蔡婷婷。根據澳門《基本法》，澳門行政長官選舉委員會由四百人組成，其中399名選委於日前選出。