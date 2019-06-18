澳門特首選戰響戰鼓　黑馬梁維特不參選　賀一誠當選機會高

澳門特首選舉將於今年8月底舉行，第5任澳門特首將由400人組成的選舉委員會選出，被視為特首大熱的澳門立法會主席賀一誠千呼萬喚始出來，他今日（18日）正式宣布參選，加入角逐特首寶座行列。 62歲的賀一誠由2000年起擔任澳區全國人大代表，2009年晉身澳門立法會議員行列並擔任立法會副主席，於2013年「坐正」擔任立法會主席，掌管澳門立法機關大權。雖然目前共有4人表明有意參選，惟除賀一誠之外，均是名不見經傳，加上被視為「黑馬」的澳門經濟財政司司長梁維特表明不參選，被指獲中央「祝福」的賀一誠當選機會可謂高唱入雲。

賀一誠於1957年6月在澳門出生，其父親賀田為工業家，1950年代創立賀田工業有限公司，賀一誠成功繼承父業，並在內地改革開放初期積極投入投資，使他成功晉身澳門著名企業家之列，更被形容是一名務實和穩健的實幹型商人。

賀一誠於2000年開始涉足澳門政壇，先於2000年當選澳區全國人大代表，一年後「升呢」擔任全國人大常委，2004年擔任第二屆澳門行政會委員，2009年循工商金融界別當選立法會議員，並擔任立法會副主席，其後於2013年「坐正」擔任立法會主席。

被視為特首大熱的澳門立法會主席賀一誠千呼萬喚始出來，正式宣布參選。（梁鵬威攝）

由2009年起，賀一誠已被視為澳門特首的潛在人選，不過他多次表明不參選，包括曾以「自己能力太低，做唔到」為由，表明無意參選，2016年更明言不會參選第5屆澳門特首選舉，稱「連立法會主席都做唔好，點敢做特首？」故外界認為，賀一誠參選決定與中央欽點極有關連。

不過賀一誠今天在記者會上斬釘截鐵地稱，自己沒有獲中央欽點，又明言決定參選的過程中，無見過澳門中聯辦和港澳辦。

另一值得關注的事項，是即將卸任的特首崔世安，會否成為全國政協副主席。澳門前特首何厚驊於卸任後成為全國政協副主席，而兩名香港前特首董建華及梁振英亦有同樣待遇，曾蔭權則因身纏官司而未有擔任。