【逃犯條例】漁農界團體到美領事館請願　譴責美國干預香港內政

香港漁民團體聯會、香港農業聯合會今日（19日）到美國駐港總領事館請願。兩個團體表示認同政府提出修訂《逃犯條例》的初心，指修例可以避免香港成為逃犯天堂，但同時亦表明尊重香港社會對修例的多元意見。不過兩個團體均批評，修訂爭議應該由香港社會自行處理，美國不應以失實言論及制裁威脅等方式介入香港內政，斥責美國為自身利益而干預中國及香港內務。

漁農界團體到美國駐港總領事館請願，斥責美國為自身利益而干預中國及香港內務。（香港漁民團體聯會、香港農業聯合會提供）

香港漁民團體聯會、香港農業聯合會今日到美國駐港總領事館請願。兩個團體均認同政府提出修訂《逃犯條例》的初心，指修訂條例能夠堵塞法律漏洞，令香港有法律依據，與其他地區和國家開展移交逃犯合作，達致「共同打擊犯罪，維護法治，避免香港成為逃犯天堂」的目的。

兩個團體表示，他們尊重香港社會對修例的多元意見，並認為應該由香港社會及議會處理此事，不過當中沒有美國介入中國及香港內部事務的餘地。兩個漁農界團體批評，美國當局就修訂《逃犯條例》一事上，不斷發表干預中國及香港內部事務的言論、發放不實及抹黑訊息，更聯同其他外國勢力及其衛星組織制裁及威脅中港兩地政府。兩個團體補充，美國此舉是將香港市民綁上國際博弈的棋盤之上，斥責美國當局毫無道德可言。兩個團體續指，美國干預香港內政是為了保住國際龍頭地位的霸權行為，不惜製造包庇逃犯的效果，亦撕裂香港社會，引起香港廣大市民強烈不滿和反對。