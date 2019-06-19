【逃犯條例】李家超：速龍小隊制服無位寫編號　未來三年務實工作

《逃犯條例》修訂掀起極大爭議，更加觸發上周三（12日）的警民衝突，警方於衝突中發射逾150枚催淚彈、20多枚布袋彈以及數枚橡膠子彈。保安局局長今在立法會回應緊急質詢，會後見記者時被問到，部分警員的制服沒有警員編號，市民無從投訴，李家超回應稱，速龍小隊的工作服根據行動和戰術需要而設計，設計並沒有位置展示警員編號，「既然大家關注，警方都會檢視有關方面，檢視完會作跟進。」 對於外界有傳周五會將行動升級，要求政府回應「五大訴求」，警方將如何作出部署，能否再採取催淚彈等驅散示威者？李家超未有正面回應，僅表示政府一向呼籲以和平、理性有秩序方法表達意見，強調會按照情況採取適當行動。李家超又指，香港最重要的核心價值是和平、理性、希望大家表達意見同時，能顧及其他人的權利、利益和人身安全。

李家超指，香港最重要的核心價值是和平、理性、希望大家表達意見同時，能顧及其他人的權利、利益和人身安全。（余俊亮攝）

警方早前以暴動罪拘捕5名示威者，被問到會否撤銷或更改有關控罪，李家超稱，警方會按程序搜集證據，將最終的調查結果交給律政司，強調會由律政司決定。李家超又指，即使大部分示威人士沒參與暴力行為，「但係6月12日大家係電視都睇到的確有刻意衝擊和襲擊警方，特別當警方退到立法會門前的最後防線，仍有丟磚、鐵枝」，他重申律政司會在審視環境、證據後作決定，至於以甚麼罪行提出控罪，則會由律政司按法律程序去進行。

對於會否需要就修例一事下台？李家超稱，行政長官昨日已表示歉意，我都表示歉意，強調政府明白這次工作引起社會不滿、紛爭和焦慮，希望能盡快撫平社會分裂，務實、積極地進行未來三年特區政府的工作，「我都會支持行政長官未來三年在不同領域，為香港社會做工作」，而保安局未來亦會處理窺淫罪等罪，強調面前仍有不同工作待政府進行。