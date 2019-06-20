【逃犯條例】建制釀流會冀重回正軌　鄺俊宇譏「林鄭苦主大聯盟」

政府修訂《逃犯條例》引發連日來衝突，立法會衝突後昨日（20日）首次開會，卻以流會告終。 民建聯立法會議員葛珮帆表示，建制派少數人行動製造流會，建制派其實「唔樂意」。她認為，上周五內委會整個會議事件，泛民都在吵鬧，無法進入主題，製造流會是希望議會回到正軌。 民主黨立法會議員鄺俊宇則批評，當建制派要重回正軌，卻又要製造流會，做法「自相矛盾」。他表示，立法會大會是很好的場合，休會辯論警察是否濫權的問題。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，建制派少數人行動製造流會，建制派其實「唔樂意」，她認為，上周五內委會整個會議事件，泛民都在吵鬧，無法進入主題，製造流會是希望議會回到正軌。（資料圖片）

葛珮帆批鄺說法不公道

鄺俊宇指，建制派現在苦口婆心，但數星期前，仍以強硬嘴臉協助特首林鄭月娥強推逃犯條例修訂，揶揄建制派應加入「林鄭苦主大聯盟」。

葛珮帆則反駁鄺俊宇的說法不公道， 指「陳同佳案依然無法討回公道」，批評民主派挑起市民情緒，令修例無法通過，「冇辦法對潘生、潘太有交代」。鄺俊宇則插話，指港府仍可透過單次性個案移交處理。葛珮帆則認為台灣不接受《逃犯條例》修訂是將事件政治化，凌駕公義，指泛民議員亦應該批評台灣。