【逃犯條例】夏志誠呼籲年輕人冷靜　和平尋求公義

《逃犯條例》爭議持續發酵，即使政府暫緩修訂《逃犯條例》和行政長官林鄭月娥道歉後，仍然未能緩和市民不滿的情緒。大批示威者今(21日)包圍政總、警總、入境及稅務大樓等地，抗議政府未有回應撤回修例等訴求。 天主教香港教區輔理主教夏志誠呼籲年輕人冷靜，以和平理性方式尋求公義。

夏志誠昨(20日)舉辦「免於恐懼的自由」祈禱會，會上他表達對政府處理《逃犯條例》修訂的不滿。（資料圖片/李澤彤攝）



夏志誠主教今日(21日)接受《有線電視》訪問時表示，看到很多青年今日長時間在街頭上，擔心他們的人身安全，稱青年人的渴望、意願已清晰地表達了，「我希望你們的抗爭，盡量不要影響到市民大眾，因為那樣的話，民意很容易逆轉」，並強調「千祈不要用暴力」，呼籲人們要用公義的方法去尋求公義。

夏主教又指，明白到青年人遭遇6．12衝突後，「需要伸張一份公義」，但強調香港執法人員與大家「同坐一條船」，均希望香港好。

最後，夏主教希望政府能夠聽到人民的聲音，成立獨立調查委員會調查6．12衝突事件。

夏志誠主教全文內容： 各位年青人 在這一個時刻我很擔心你們，我知道你們已經很長時間在街頭上，你們已做了很多，你們已經表達了、很清晰你們的渴望、你們的意願，但我真是很擔心你們的人身安全，我希望你們的抗爭，盡量不要影響到市民大眾，因為那樣的話，民意很容易逆轉。那對整個事情沒有好處，而且千祈不要用暴力，因為如果我們尋求公義的話，我們必須要用公義的方法，奇蹟我們已經創造了，在這個時候，我相信我們需要沉澱下來、需要冷靜下來。我看到你們今日有很多行動是針對警方的，我都明白到在6月12日，當日你們所遭遇到的，你們覺得需要伸張一份公義、一份公平，但是各位年青人，我想我們都明白到，其實我們生活在香港，執法人員都有他們的困難，是我們不知道的，我們真是在同一條船內，我們不是敵人，我們大家都一樣，希望香港社會有一個好的發展，當然我好希望、我好希望政府能夠聽到人民的聲音，可以有一個獨立調查委員會，去將這一件事查一個水落石出。

夏志誠主教昨晚舉辦「免於恐懼的自由」祈禱會，會上曾表示《逃犯條例》並未能維護人權，公眾擔心並非因為自己是潛在逃犯，而是因為修例致香港人於無形的恐懼當中，甚或未能得到公平的審訊。他又強調暫緩即是暫緩，不等於撤回，他更以「以刀架頸」形容。他指會跟隨基督教協進會及天主教區的聲明，要求撤回《逃犯條例》。