【逃犯條例】大律師公會：籲完全撤回　倡成立6.12獨立調查委員會

大律師公會4次發聲明回應逃犯條例，今日第5度回應，指為了釋除疑慮，呼籲政府完全撤回草案；又認為考慮到6.12警民衝突事件的嚴重性、示威人士及警方的受傷情況，從公眾利益的角度考慮，政府應成立獨立調查委員會，對當日事件的來龍去脈作出全面調查。

【警方改口】6.12下午4時許，警務處處長盧偉聰宣布金鐘陷入騷亂狀態，強調是「暴徒」衝擊防線。警方下午5時42分發出新聞稿，標題改以「暴動」形容示威者行動，指警方要採取行動制止暴動。（蔡正邦攝/資料圖片）

公會知悉政府已經決定暫緩草案的立法程序，但未有宣佈將草案完全撤回，認為政府未有撤回草案是完全不理想，因為做法會令公眾產生疑慮，認為政府未來就逃犯移交及刑事事宜相互法律協助的公眾諮詢，仍然會是規限於現有草案的框架。

為了釋除上述疑慮，公會呼籲政府完全撤回草案，並清晰承諾不會在未有全面公開諮詢公眾及所有其他持分者前，重新提出修改逃犯移交及刑事事宜相互法律協助的法例。

公會同時關注到公眾對上周三（12日）於政府總部及其附近地方發生的警民衝突之持續討論，認為考慮到事件的嚴重性、示威人士及警方的受傷情況，從公眾利益的角度考慮，政府應成立獨立調查委員會，對當日事件的來龍去脈作出全面調查，包括檢討警方向示威者使用武力的相關準則及指引，令所有持分者得到公平申述的機會。

另外，7個來自英國等地的國際法律組織上周五發出對草案的聯合聲明，該聯合聲明指出香港政府提議修改《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》對香港的法治構成根本傷害。