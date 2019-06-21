【逃犯條例】科大生稱被催淚彈襲擊向一哥索償　FB籲爭取守衛法治

政府就修訂《逃犯條例》引發激烈警民衝突。一名科大博士生稱早前參與民陣舉辦的和平集會，惟在未收到任何警告下，突遭警察以催淚彈襲擊。他因而於上周五（14日）入稟小額錢債審裁處，向警隊「一哥」盧偉聰就精神損傷索償5萬元。他亦在個人Facebook上籲大家一起出來爭取，守衛香港法治。

612金鐘衝突，警方以催淚彈、橡膠子彈、布袋彈，驅散反對修訂逃犯條例的示威者，多人受傷。（資料圖片 / 林若勤攝）

申索人為吳嘉倫，被告為警務處處長盧偉聰。

指警未作警告發淚彈

申索書指，吳稱在出席由民陣主辦的和平集會，其間得悉附近或會發生衝突，故移動至夏愨道一帶，以免卷入驅趕。惟他未收到任何警告下，被盧偉聰或其代理的指示下，遭警察以催淚彈襲擊，其人身及精神因而受損。

就精神損失索償5萬元

申索書指，吳對人身損傷不作追究，精神損失則估計共103萬，而為了符合小額索償的條件，僅追討當中的5萬元。

吳今日凌晨在Facebook表示，香港的司法顯然勝於內地，但與完善尚有大段距離。他認為向警監會投訴並無成效，而一般人亦難以支付入稟區域法院或高等法院作民事申索的費用，故決定透過小額錢債審裁處追討。他又籲大家一起出來爭取，守衛香港法治。

案件編號：SCTC25263/19