【政壇諸事町】德領事館以長輩圖教德文　網民：求長輩圖德文點講

社會近日關注修訂《逃犯條例》，反修例人士為了讓大家更認識修例的壞處，製造了大量「長輩圖」，這些圖片更成為近日網絡宣傳的攻勢之一，目標是上了年紀開始接觸智能電話的中年人，多以荷花圖為背景，配以大字標題。一向「貼地」的德國駐港領事館亦響應這鼓潮流，今期「每週一字」的欄目就以「長輩圖」的形式，教導網民「信心」的德文，得到不少網民讚好，有網民更着領事館教大家「長輩圖」的德文怎樣說。

德國駐港領事館今期「每週一字」是教「信心」的德文。(德國駐港領事館 FB 圖)

反對修訂《逃犯條例》的示威浪潮持續，各方面都嘗試以不同的宣傳攻勢支持或反對修例，而近日網上更湧現大批「長輩圖」，這些圖片多以荷花圖為背景，配上反對修例的口號和內容，與中年人關心的經濟、樓價、股市等主題連結，以另類方式試圖讓長者接觸這個議題。

德國駐港領事館亦響應順應潮流，今期「每週一字」的欄目就以「長輩圖」的形式，以一張荷花圖為背景，教導網民「信心」的德文，並標著「認同請分享」等字眼。

由德國駐港領事館製作的長輩圖得到網民熱烈迴響，兩小時內已有逾1700個分享，有網民大讚德領事館十分「貼地」，提高大家的學習興趣，亦有網民希望知道「長輩圖」的德文如何說。