【逃犯條例】黃之鋒：佔路圍警總非有計劃　現場示威者有默契

上星期五反《逃犯條例》修訂示威再次升級，大批市民佔據馬路並包圍警察總部。 當日在場的香港眾志秘書長黃之鋒今早（24日）出席港台節目《千禧年代》時表示，政府總部外群眾佔據夏殼道，又前往警察總部，是示威者的默契，事前沒有計劃。他又指，網民曾討論包圍警總，當日自己站上夏慤道石壆觀察時，已看到群眾前往警察總部，顯示行動沒有特定範圍和發起人。 中文大學學生會會長蘇浚鋒出席同一個電台節目亦表示，包圍警總沒有任何組織發起，大專學界當日有號召群眾到立法會和政總示威，留意到有示威者表示要前往警察總部，大專學界聽到消息後，即負責運送物資等支援工作。

上星期五反《逃犯條例》修訂示威再次升級，大批市民佔據馬路並包圍警察總部。（資料圖片/盧翊銘攝）

黃之鋒支，經歷雨傘運動後群眾不難有默契，但對當日示威者前往警總不感意外，因當日立法會沒有審議重要議案，而過去一星期群眾不滿警方沒有交代鎮壓決定，相比起在政府總部靜坐，包圍警總更加能夠聚焦。他又指，當日示威者除與在場警員口角外，並無與警方衝突，也沒有人受傷或被捕。

蘇浚鋒則指，網上一直有討論，認為不可衝入警總，也不會包圍消防局、法院，所以示威者自然取得共識。他承認，當日行動沒有人管理，到稅務大樓的包圍行動也是示威者自發，政黨和學生組織都不需要帶領運動，議員也只是在場監察，示威者秩序井然。

至於當日示威者在深夜自行撤退，黃之鋒澄清沒有呼籲撤離，但希望透過現場民意調查做參照，惟其後救護員到場，警方多番阻撓，又取出長盾，令氣氛再度激化，故投票沒有成事。