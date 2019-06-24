【逃犯條例】黃之鋒：無人可代表示威者　難預計「接放工」人數

政府雖暫緩《逃犯條例》修訂，但連日來要求撤銷6.12暴動定性及完全撤回修例的大型示威卻未平息，有網民發起今日（24日）包圍各政府部門「接放工」。 香港眾志秘書長黃之鋒出席港台節目時表示，現時沒有人能代表200萬上街市民對話，又認為「見好就收，是時候對話」的說法是「老土兼落後」。他指，政府希望將5年前應對雨傘運動的方法「照辦煮碗」一次，但難以看到任何有效對話。他強調，示威者訴求清晰，政府需回應會否接納，並表示難以預計今日包圍行動參與人數。

黃之鋒則認為，今次事件中，所有政治人物都要上一課，建制派提出要尋找中間人對話，但示威者根本沒有代表，運動許多討論在網上發生，讓特首開設網上討論區用戶帳號也不現實，現時示威者已提出訴求，政府需回答是否接納。（資料圖片/梁鵬威攝）

出席同一個節目的中文大學學生會會長蘇浚鋒亦表示，政府與示威者對話不現實，因公民社會已有行動，政府需回應。

黃之鋒則認為，今次事件所有政治人物都要上一課，建制派提出要尋找中間人對話，但示威者根本沒有代表，許多討論在網上發生，讓特首開設網上討論區用戶帳號也不現實，現時示威者已提出訴求，政府需回答是否接納。

至於前政務司司長陳方安生提出政府全部特赦6.12衝突中的示威者和警員。蘇浚鋒就認為絕對無法接受，因目前沒有組織能解決警方濫權問題，認為問題必須檢討和懲處，調查指揮行動由誰決策。

被問及連日示威行動的物資來源時，蘇表示許多香港人無法到前線，改為運送物資以示支持。至於是否有外國勢力介入，蘇認為「外國勢力」是對港府構成壓力的外國媒體報道。

黃之鋒則回應指，警方的指揮官中也有英籍人士，不能認為有外國人在示威現場，就是有外國勢力操控，否則警方也是有外國勢力操控。